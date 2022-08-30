Enzo Crivelli, Servette'ye transfer oldu

Başakşehir, Enzo Crivelli'nin Servette'ye transfer olduğunu açıkladı.



Turuncu-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Kulübümüzde 2019 yılından bu yana forma giyen, şampiyonluğumuzda ve Avrupa Kupalarındaki başarılarımızda önemli katkıları bulunan Enzo Crivelli, İsviçre'nin Servette Kulübü'ne transfer olmuştur.



Enzo Crivelli'ye kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.





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