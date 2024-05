Enplus Masters Kadınlar Tenis Serisi, 1 Haziran'da İzmir'de başlayacak

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), lüks perakende sektörü firmalarından Enplus arasındaki iş birliğiyle 3 yıl boyunca "Enplus Masters Kadınlar Serisi"nin gerçekleştirileceğini duyurdu.



Yeni başlayacak kadınlar tenis turnuvasının İstanbul'da düzenlenen basın toplantısına, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, milli tenisçi Ayla Aksu ve Enplus Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi Murat Hatipoğlu katıldı.



Masters seviyesinde bir seriyi kapsayan üç kadınlar turnuvası, federasyonun tenis merkezlerinde yapılacak. 1-9 Haziran'da İzmir'deki maçların ardından mücadele, 1-7 Temmuz'da Ankara'daki karşılaşmalarla devam edecek. Organizasyon 16-25 Ağustos'ta İstanbul'da yapılacak maçlarla tamamlanacak.



Kadının, toplumun geleceğinin şekillenmesinde çok önemli bir role sahip olduğuna dikkat çeken Cengiz Durmuş, "Yaşamın her alanında izi olan kadınlar, sporda da güçlü figürleriyle genç kızlar için her zaman bir rol modelidir. Anadolu'nun dört bir yanından kız çocukları Çağla Büyükakçay'ın, Ayla Aksu'nun başarılarını izleyerek tenisle kendilerine bir yaşam yolu çiziyorlar. 'Bir gün ben de milli formayı giyeceğim', 'O kupayı ben kaldıracağım' motivasyonu ile çalışan kızlarımızın heyecanına ortak olmak yönetici olarak bizleri en mutlu eden duygu." ifadelerini kullandı.



Başkan Durmuş, Türkiye Tenis Federasyonu olarak Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde tenisi tabana yayma çalışmalarında gerek genç yetenekleri keşfederken gerekse kadınlara profesyonel kariyerlerinde ilerleme fırsatı sunan organizasyonlar gerçekleştirirken fırsat eşitliğini her zaman temel ilkelerden biri olarak gördüklerini belirtti.



"Başarıya ulaşmak için elbette bizimle aynı pencereden bakan vizyonumuzun ortak olduğu paydaşlarla çalışmalarımızı yürütmemiz gerekmekte." diyen Durmuş şunları söyledi:



"Çalışmalarımızı yürütürken kadınların en büyük destekçilerinden biri olan Enplus, federasyonumuz için çok önemli bir yol arkadaşı oldu. Enplus, A Milli Kadın Takımımıza ve Uluslararası W60 İstanbul Kadınlar Turnuvasına sponsor olarak kadın tenisinin gelişimi için çok önemli etkinliklere imza attı. Bugün ise yepyeni bir serüvenin kapılarını aralıyoruz. Enplus Masters Kadınlar Serisi ile kadınların tenis sahnesindeki görünürlüğünü artırmaya yönelik yepyeni bir turnuvayı sizlere duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye Tenis Federasyonunun Ankara, İstanbul ve İzmir'deki tesislerinde gerçekleşecek 2 ulusal 1 uluslararası master turnuvalarında Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen kadın sporcular kupayı kaldırmak için mücadele edecek. Enplus'a kadınlarımızın tenis sahnesinde daha görünür olmasına imkan sağlayacak bu organizasyonlara verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor, hepinizi bu üç organizasyonun heyecanını bizlerle birlikte yaşamaya davet ediyorum."



Milli tenisçi Ayla Aksu ise sponsorlukların kadın tenisi için öneminin altını çizerek, "28 yaşındayım. 23 yıldır tenis oynuyorum. 23 yılın 8'inde milli takımda yer aldım. Bunların beşi A Milli Takım oldu. Geçen sene Enplus, A Milli Kadın Takımımızın sponsoru oldu. Böyle sponsorluklar bizim için çok değerli. Kadın sporunu desteklediğiniz için teşekkür ediyoruz. Serena Williams ve Sharapova gibi kadın sporcuları izleyerek, 'ben onlar gibi güçlü bir kadın tenisçi olmak istiyorum' diye bu spora başladım. Çağla Büyükakçay'ı rol model aldım. Bize büyük kupaların kazanılabileceğini gösterdi. Ben de genç sporcularımıza davranışlarımla ve korttaki başarılarımla çalışma etiğimle iyi bir rol model olmak istiyorum. Enplus Masters Kadın serisinin de kadın tenisinin gelişmesinde ve büyümesinde çok büyük bir rolü olacağını düşünüyorum. Biz kadınlar olarak desteklenmeyi istiyoruz. Bize bu önemi verdikleri için çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.



Enplus Üst Yöneticisi Murat Hatipoğlu ise iş birliğiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Geçen sene sponsorluğumuzu kadın milli takım sponsorluğu olarak başlattık. Sayın Cengiz Başkanla da çok güzel bir iletişimimiz oldu. Bunu daha istikrarlı, daha sürdürülebilir bir yapıda nasıl geliştirebileceğimizi düşündük. Bu sene itibarıyla önümüzdeki üç yıl için özel bir sponsorluk anlaşması yaptık. Her yıl İzmir, Ankara, İstanbul'da özel bir Enplus Kadın Masters Cup düzenleyeceğiz. Biz şirket olarak kendi şirketimizin içerisindeki kadın çalışanlarla birlikte dışarda da destek vermiş olduğumuz bir takım sosyal sorumluluk projeleriyle beraber Türkiye'de genç kızlarımızı özellikle desteklemek istiyoruz. Cengiz Başkanın odaklanmasıyla beraber tenis sporunda Türkiye'de ciddi bir hareketlenme var. Federasyonun dünyanın en iyi sporcusunu çıkarma konusunda ciddi çalışmaları mevcut. Buradaki gelişimi görüyoruz. Gerçekten iyi sporcularımız var. Bu iş birliğimizi pekiştirmek istedik. Tenise dair çalışmalarda istikrarlı olmaya kararlıyız. İlk etapta üç yıl ve daha fazlasında bu iş birliğimiz sürecek."





