Enner Valencia penaltı kaçırdı, galibiyet gelmedi!

Fenerbahçeli Enner Valencia'nın forma giydiği Ekvador Milli Takımı, hazırlık maçında Japonya ile karşılaştı.
Merkur Spiel-Arena'da oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia karşılaşmaya 11'de başladı.
Sarı lacivertlilerin golcüsü maçın 83. dakikasında kazanılan penaltı atışını takımı adına gole çeviremedi.
Ekvador, Japonya'ya karşı maçın başından beri üstün oynasa da taraflar sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.
Merkur Spiel-Arena'da oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia karşılaşmaya 11'de başladı.
Sarı lacivertlilerin golcüsü maçın 83. dakikasında kazanılan penaltı atışını takımı adına gole çeviremedi.
Ekvador, Japonya'ya karşı maçın başından beri üstün oynasa da taraflar sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.