Enner Valencia'nın, Antalya'ya karşı oynaması zor

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu oyuncusu Enner Valencia'nın, sakatlığı sebebiyle Antalyaspor ile deplasmanda oynanacak mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

, Fotoğraf; AA
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Enner Valencia'nın, Antalya'ya karşı oynaması zor
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02 Ocak 2023 13:32
Enner Valencia
Enner Valencia
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia'nın salı günü oynanacak Antalyaspor maçında forma giyme şansının az olduğu bildirildi.

Sarı lacivertli ekibin teknik heyeti, Valencia'nın Galatasaray derbisine yetişmesini umuyor. Diz sakatlığı yaşayan Enner Valencia'nın Antalyaspor maçı sonrasındaki kritik Galatasaray derbisine yetişmesi için kulüp doktorları yoğun bir mesainin içine girmiş durumda...

24 MAÇTA 19 GOLE ETKİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıkan Enner Valencia, 15 maç gol atıp 4 asist yaptı. 33 yaşındaki oyuncu, ligde attığı 13 golle krallık yarışında ilk sırada bulunuyor.



 
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