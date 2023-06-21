Enis Bardhi MLS yolcusu

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ve istenilen performansı veremeyen Enis Bardhi'ye ABD takımları talip oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Enis Bardhi MLS yolcusu
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21 Haziran 2023 11:06
Büyük umutlarla alınan oyunculardan Enis Bardhi de yetenekli olmasına rağmen sezonun genelinde yeterli verim sağlayamamıştı.

Nenad Bjelica'nın planları arasında yer almayan Kuzey Makedon oyuncu ile de yolların ayrılması planlanıyor. Trabzonspor ile 2 yıl daha kontatı bulunuyor. MLS ekipleri oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

4.5 MİLYON EURO

Trabzonspor, Enis Bardhi transferinden en az 4.5 milyon euro kazanmak istiyor. Oyuncunun İspanya'da geçirdiği süredeki başarılı performansı sayesinde hala piyasasının yüksek olduğu düşünülüyor.

42 MAÇTA FORMA GİYDİ

Trabzonspor formasıyla 42 resmi maça çıkan Enis Bardhi bu karşılaşmlarda 7 gollük bir katkıda bulundu.

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