Enis Bardhi MLS yolcusu

Büyük umutlarla alınan oyunculardan Enis Bardhi de yetenekli olmasına rağmen sezonun genelinde yeterli verim sağlayamamıştı.
Nenad Bjelica'nın planları arasında yer almayan Kuzey Makedon oyuncu ile de yolların ayrılması planlanıyor. Trabzonspor ile 2 yıl daha kontatı bulunuyor. MLS ekipleri oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
4.5 MİLYON EURO
Trabzonspor, Enis Bardhi transferinden en az 4.5 milyon euro kazanmak istiyor. Oyuncunun İspanya'da geçirdiği süredeki başarılı performansı sayesinde hala piyasasının yüksek olduğu düşünülüyor.
42 MAÇTA FORMA GİYDİ
Trabzonspor formasıyla 42 resmi maça çıkan Enis Bardhi bu karşılaşmlarda 7 gollük bir katkıda bulundu.
Nenad Bjelica'nın planları arasında yer almayan Kuzey Makedon oyuncu ile de yolların ayrılması planlanıyor. Trabzonspor ile 2 yıl daha kontatı bulunuyor. MLS ekipleri oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
4.5 MİLYON EURO
Trabzonspor, Enis Bardhi transferinden en az 4.5 milyon euro kazanmak istiyor. Oyuncunun İspanya'da geçirdiği süredeki başarılı performansı sayesinde hala piyasasının yüksek olduğu düşünülüyor.
42 MAÇTA FORMA GİYDİ
Trabzonspor formasıyla 42 resmi maça çıkan Enis Bardhi bu karşılaşmlarda 7 gollük bir katkıda bulundu.
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