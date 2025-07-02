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Enis Bardhi, Bodrum FK'ye veda etti

Kuzey Makedonyalı futbolcu Enis Bardhi, sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Bodrum FK'den ayrıldı.

calendar 02 Temmuz 2025 10:50
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Enis Bardhi, Bodrum FK'ye veda etti
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Yeni sezonda 1'inci Lig'de mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü, sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Enis Bardhi ile resmen vedalaştı. Geçen sezon Süper Lig'de mücadele ettiği dönemde ara transferde Trabzonspor'dan kadroya dahil olan Kuzey Makedonyalı oyuncunun sözleşmesi sona ermişti.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Sözleşme süresini tamamlayan futbolcumuz Enis Bardhi'ye katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi. Bodrum FK formasıyla 15 Süper Lig maçına çıkan 30 yaşındaki oyuncu 1 kez gol sevinci yaşadı.

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