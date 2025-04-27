Engin Verel: 'Ali Koç için 'Yıldırım' tehlikesi var!'

Akşam spor yazarı Engin Verel, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Gaziantep FK karşılaşmasını köşesinde yorumladı.



İşte Engin Verel'in o yazısı;



"DİVAN KURULU MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ"



"Divan Başkanı bile, "Takım hayal kırıklığı yaşattı, şampiyonluk mucize" dedi. Sonuçta sahaya çıkan Fenerbahçe takımı, yine de izlenecek. Ancak öğlen öyle bir Yüksek Divan Kurulu oldu ki maçın önüne geçti. 7 yıldır belki bir iki tane çivi çakmış olan, en bilinen icraati ise 'yanarlı dönerli' stat ışıklandırma sistemi olan yönetim, "Borçlar bitiyor, projeler var, seneye şampiyonuz" diyerek yine süre talep ediyor."



"BAŞKAN KOÇ İÇİN YILDIRIM TEHLİKESİ VAR"



"Taraftarlara, "Boşuna bir yerlerinizi yırtmayın. O formayı da ben yaptım, stadı da ben yaptım, tuvaletleri de ben yaptım" diyerek kendisini antipatik bir hale getirmişti. Günün sonunda taraftarlar maçlara gitmeyi bırakmış ve Aziz Yıldırım ile Aykut Kocaman'ı göndermişti. Üzülerek görüyorum ki isminde 'Yıldırım' bulunan Başkan Koç için de yıldırım tehlikesi var."



"İLK YARIYI ÇÖPE ATIP İKİNCİ YARI DÖNEN KLASİK MOURINHO"



"Sarı-Lacivertli futbolcuların aklı sahada değildi sanki. Özellikle yerli isimler. İsmail Yüksek korkunç bir oyun sergiledi, Milli Takım'da izlettiği oyundan eser yok Fenerbahçe'de. Sistemin 3'lü mü 4'lü mü belirsiz. Son 5 maçta ilk golü yiyen Fenerbahçe olması tesadüf değilmiş, Antep'te de bunu gördük. Yine ilk yarıyı çöpe atıp ikinci yarı dönen klasik bir Mourinho. Sezon sonuna doğru yeni sistem arayışlarına girmişken hazır; maçı erken koparmayı, daha güvenli bir savunma anlayışı ve son dakikaları daha iyi oynayan bir takım izletme üzerine çalışma da yapın!"



