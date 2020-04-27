En yakın arkadaşı Bruma'yı 3 milyon euro dolandırdı

Bir dönem ülkemizde Galatasaray'da top koşturan ve şu anda PSV Eindhoven'da oynayan Bruma'yı, en yakın arkadaşının dolandırdığı öğrenildi.
Portekiz basını; Bruma'nın RB Leipzig'de oynadığı dönemde en yakın arkadaşı Du Ganso tarafından 3 milyon euro dolandırılığını yazdı.
Portekizli'nin Almanya'da top koşturduğu zamanda arkadaşına vekalet verdiği, arkadaşının da 2 sene boyunca Bruma'nın hesabından para çektiği aktarıldı.
Şubat ayında ev almak isterken durumun farkına varan Bruma, arkadaşı Du Ganso için yasal işlem başlattı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Portekiz basını; Bruma'nın RB Leipzig'de oynadığı dönemde en yakın arkadaşı Du Ganso tarafından 3 milyon euro dolandırılığını yazdı.
Portekizli'nin Almanya'da top koşturduğu zamanda arkadaşına vekalet verdiği, arkadaşının da 2 sene boyunca Bruma'nın hesabından para çektiği aktarıldı.
Şubat ayında ev almak isterken durumun farkına varan Bruma, arkadaşı Du Ganso için yasal işlem başlattı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın