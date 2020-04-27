En yakın arkadaşı Bruma'yı 3 milyon euro dolandırdı

Galatasaray'da da forma giyen PSVl'li Bruma'nın arkadaşı tarafından dolandırıldığı açıklandı. Portekizli yıldızın hesabından 3 milyon euro çekildiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler
En yakın arkadaşı Bruma'yı 3 milyon euro dolandırdı
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27 Nisan 2020 16:08
Bir dönem ülkemizde Galatasaray'da top koşturan ve şu anda PSV Eindhoven'da oynayan Bruma'yı, en yakın arkadaşının dolandırdığı öğrenildi.

Portekiz basını; Bruma'nın RB Leipzig'de oynadığı dönemde en yakın arkadaşı Du Ganso tarafından 3 milyon euro dolandırılığını yazdı.

Portekizli'nin Almanya'da top koşturduğu zamanda arkadaşına vekalet verdiği, arkadaşının da 2 sene boyunca Bruma'nın hesabından para çektiği aktarıldı.

Şubat ayında ev almak isterken durumun farkına varan Bruma, arkadaşı Du Ganso için yasal işlem başlattı.



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