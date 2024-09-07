Emre Mor'un belirsizliği sürüyor

Fenerbahçe'de 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emre Mor'un durumu, belirsizliğini koruyor.
Kanarya ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emre Mor, teknik direktör Jose Mourinho'nun planları arasında yer almıyor. Emre'nin Ajax'a gitmesi bekleniyordu ama Hollanda ekibi son anda vazgeçti. Durumu belirsiz.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Sarı-Lacivertli formayla 34 maçta görev alan Emre Mor, 2 gol atarken 2 asist yaptı.
Kanarya ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emre Mor, teknik direktör Jose Mourinho'nun planları arasında yer almıyor. Emre'nin Ajax'a gitmesi bekleniyordu ama Hollanda ekibi son anda vazgeçti. Durumu belirsiz.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Sarı-Lacivertli formayla 34 maçta görev alan Emre Mor, 2 gol atarken 2 asist yaptı.
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