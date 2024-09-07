Emre Mor'un belirsizliği sürüyor

Emre Mor, Fenerbahçe'de kalmasına rağmen Jose Mourinho'nun planlarında yer almıyor. Ajax transferi iptal etti, durumu belirsiz.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Emre Mor'un belirsizliği sürüyor
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07 Eylül 2024 13:06
Son güncelleme 07 Eylül 2024 13:15
Fenerbahçe'de 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emre Mor'un durumu, belirsizliğini koruyor.

Kanarya ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emre Mor, teknik direktör Jose Mourinho'nun planları arasında yer almıyor. Emre'nin Ajax'a gitmesi bekleniyordu ama Hollanda ekibi son anda vazgeçti. Durumu belirsiz.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Sarı-Lacivertli formayla 34 maçta görev alan Emre Mor, 2 gol atarken 2 asist yaptı.
 
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