Emre Mor: "Jorge Jesus, benden bunu istedi!"

Fenerbahçeli Emre Mor, Alanyaspor maçı sonrası konuştu. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Emre Mor: 'Jorge Jesus, benden bunu istedi!'
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19 Mart 2023 22:12
Fenerbahçe'nin Alanyaspor deplasmanında üçüncü golünü atan Emre Mor açıklamalarda bulundu.

Galibiyetle ilgili konuşan Emre Mor "Devre arasında içeride ne konuşulduğunu bilmiyorum, ısınmaya gitmiştim. Oyuna girerken, Jorge Jesus rakibin üzerine gitmemi söyledi. Ben da kalitemi göstermeye çalıştım. Kazandığımız için çok mutluyum. Çok anlamlı ve değerli 3 puan. Mutluyum." dedi.

Attığı golle ilgili açıklama yapan Emre Mor "Gol pozisyonundan önce bir şutum daha olmuştu ama o dışarıya gitmişti. Sonrasında daha farklı bir stille vurdum, şanslıyım defansa da çarptı. Ama gol, goldür. Golüm ve 3 puanımız için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Enner Valencia ile konuşmasını anlatan Emre Mor "Enner Valencia ile iki gün önce konuştum ve "Gol atmayı bırak, çok gol attın" dedim. Şaka bir yana, o bir gol makinesi. Sahada kendini gösteriyor. Böylesine iyi bir oyuncuya sahip olmak, Fenerbahçe için güzel bir şey." açıklamasını yaptı.

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