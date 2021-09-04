Emre Kocadağ: "Pjanic gelmeyi çok istedi"

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Miralem Pjanic transferi hakkında konuştu

Haber; Sabah
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Emre Kocadağ: 'Pjanic gelmeyi çok istedi'
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04 Eylül 2021 12:06
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Miralem Pjanic transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Emre Kocadağ, Sabah Gazetesi'ne yaptığı açıklamada "Başkanımızın öncülüğünde yoğun bir mesai harcadık. Biz alışığız son dakika transferlerine. Beşiktaş, adının olduğu her yerde hedefe oynar. Kadromuzu çok önemli isimlerle güçlendirdik. Son olarak Pjanic'i getirmek bizi de camiamızı da mutlu etti. Bu denli önemli bir ismi, uygun maliyetlerle getirmek kolay değildir. Barcelona'nın 60 milyon Euro bonservis ödediği çok ciddi rakamlar kazanan bir ismi, şartlarımıza uygun bir şekilde transfer ettik. Pjanic bize hiç zorluk çıkarmadı, aksine yardımcı oldu. Onun Beşiktaş'a gelme isteği ile bizim onu kadromuzda görme isteğimiz birleşince hiç zorluk yaşamadan transferi noktaladık." dedi.

MERİH: GÜZEL ÜLKEMDE BOL ŞANSLAR

Atalanta'da oynayan Merih Demiral, Juventus'ta birlikte forma giydiği Pjanic'e sosyal medya hesabından başarı dileğinde bulundu. Milli oyuncu, mesajında "Güzel ülkemde bol şanslar kardeşim" ifadelerini kullandı.




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