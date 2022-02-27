Emre Kılınç: "Galatasaray buraları hak etmiyor"

Galatasaraylı Emre Kılınç, Çaykur Rizespor maçı sonrası konuştu. İşte ayrıntılar...

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Emre Kılınç: 'Galatasaray buraları hak etmiyor'
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27 Şubat 2022 21:43
Galatasaraylı Emre Kılınç, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Emre Kılınç "Bu hafta çok çalıştık. Taraftarımız varsa, yenemeyeceğiz takım yok. Bu mesajı herkese verdik." dedi.

Emre Kılınç ayrıca "Bu galibiyetler bize öz güven kattı. Biz kötü takım değiliz. Buralarda olmayı hak etmiyoruz. Bize bir galibiyet lazımdı. Geçen hafta kazandık ve yukarı çıkmaya başladı." ifadelerini kullandı.

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