Emre Kılınç: 'Galatasaray buraları hak etmiyor'

Galatasaraylı Emre Kılınç, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Emre Kılınç "Bu hafta çok çalıştık. Taraftarımız varsa, yenemeyeceğiz takım yok. Bu mesajı herkese verdik." dedi.



Emre Kılınç ayrıca "Bu galibiyetler bize öz güven kattı. Biz kötü takım değiliz. Buralarda olmayı hak etmiyoruz. Bize bir galibiyet lazımdı. Geçen hafta kazandık ve yukarı çıkmaya başladı." ifadelerini kullandı.





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