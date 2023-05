Emre Can: 'Bizim bir suçumuz yok'

Şampiyonluğu Bayern Münih'e kaybeden Dortmund'da Alman oyuncu Emre Can, açıklamalarda bulundu.



Emre Can yaptığı açıklamada, "Çok yakındık, bizim için çok zor bir durum. Kimse takımı suçlayamaz, elimizden gelen her şeyi yaptık ama olmadı." ifadelerini kullandı.



Karşılaşma öncesi lider çıkmasına rağmen maçı kaybetmeleri üzerine ise başarılı oyuncu, "Bu açıklanabilecek bir durum değil. Dortmund dünyanın en iyi taraftarlarına sahip, bunu bugün de görmüş olduk. 34 maç sonunda kim zirvedeyse o hak etmiştir. Önümüzdeki sezon yine geleceğiz." açıklamasını yaptı.