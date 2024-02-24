Emre Belözoğlu'ndan istifa sinyali!

MKE Ankaragücü'nün son 5 maçı



❌1-2 Fenerbahçe

⭕0-0 Sivasspor

❌0-1 Konyaspor

❌0-3 Galatasaray

❌2-3 Kayserispor pic.twitter.com/39DRHKwMB8



— Sporx (@sporx) February 24, 2024

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda 2-0 öne geçtiği maçta Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu. Bu galibiyetle birlikte Ankaragücü'nün teknik direktörü Emre Belözoğlu ile ilgili dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.Emre Belözoğlu yönetimindeki Ankaragücü, son 5 maçta galibiyet yüzü göremezken, 43 yaşındaki hocanın takımı ligde üst üste 3. mağlubiyetini aldı.Fenerbahçe 1-0 AnkaragücüAnkaragücü 0-0 SivassporKonyaspor 1-0 AnkaragücüAnkaragücü 0-3 GalatasarayKayserispor 3-2 AnkaragücüÖte yandan Kayserispor'a 3-2 mağlup olan Ankaragücü, 29 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında MKE Ankaragücü, İstanbulspor'u konuk edecek.Emre Belözoğlu, Kayserispor karşılaşmasının ardından istifa sinyali verdi. Genç teknik adam,sözlerini sarf etti.43 yaşındaki teknik adam ayrıca,diye konuştu.