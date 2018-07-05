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Emrah Başsan, Süper Lig'e geri döndü!

Galatasaray'dan sonra Setubal'e transfer olan Emrah Başsan, 6 aylık macerasının ardından Süper Lig'e döndü.

Kaynak: Sporx.com
Emrah Başsan, Süper Lig'e geri döndü!
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05 Temmuz 2018 18:12
Geçen sezonun devre arasında Galatasaray'daın Portekiz'in Vitoria Setubal takımına transfer olan Emrah Başsan, Süper Lig'in yeni ekiplerinden BB Erzurumspor ile anlaşmaya vardı.

26 yaşındaki oyuncunun, BB Erzurumspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi. Geçtiğimiz sezonun 2. yarısında Setubal'de 6 maçta 133 dakika süre bulan Emrah, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.


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