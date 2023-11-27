Emrah Başsan: 'Bu şans elbet dönecek'

Sivassporlu Emrah Başsan, Trabzonspor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Emrah Başsan yaptığı açıklamada, "Bu soğukta bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Sahada ne yaptığını bilen bir takım vardı. Süper Lig'de 2-0 öne geçtikten sonrak tecrübeli oynamalıyız. Bunu koruyamıyorsak kendimizi kontrol etmeliyiz. İçerde henüz galip gelemedik. Bu kadar iyi oynayıp kazanamamak... Bu şans elbet bir gün dönecek." dedi.



Ayrıca, "Bugün olmadı ama yarın olmayacak diye bir şey yok. Sonunda kazanacağımıza inanıyorum. Soğuğu seviyorum. Ne kadar soğuk olsa da soğuğu sıcak yapan insanlar var. Sıcaktan ziyade soğuğu sevdiğim için bu takımlara geliyorum. Umarım Sivasspor'u iyi yerlere getiririz." ifadelerini kullandı.





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