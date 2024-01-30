Empoli, M'Baye Niang transferini bitirdi!

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a, M'Baye Niang için transfer teklifi geldi.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İtalyan ekibi Empoli, 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattı.



EMPOLI'NIN TEKLİFİ



Empoli, Niang transferi için Akdeniz ekibine 250 bin euro'luk bir bonservis bedeli ödeyecek.



Bu sezon ödeme sıkıntısı çeken Adana Demirspor'da Younes Belhanda, Kevin Rodrigues, Badou N'Diaye ve Jonas Svensson gibi isimlerle devre arasında yollar ayrılmıştı.



ADANA DEMİRSPOR PERFORMANSI



Adana Demirspor'da bu sezon 20 maça çıkan Niang, 8 kez gol sevinci yaşadı.



