Emlak Konut üç sayı farkla deplasmanda kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Emlak Konut, konuk olduğu Nesibe Aydın'ı uzatma sonunda 107-104 yendi.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Emlak Konut üç sayı farkla deplasmanda kazandı
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04 Ocak 2025 18:59
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Emlak Konut, Nesibe Aydın'a konuk oldu. 

TOBB ETÜ Salonu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 107-10 kazandı.

 Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Polat Parlak, Atakan Kaymak, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş

Nesibe Aydın: Wheeler 20, Damla Gezgin 23, Wallace 32, Nared 21, Serfa 4, İlayda Güner 4, Merve Arı, Merve Uygül

Emlak Konut: Thomas 25, Sehernaz Çidal 15, Parks 21, Macaulay 15, Ndour 25, İnci Güçlü 6, Gamze Takmaz, Ceren Akpınar

1. Periyot: 31-28

Devre: 55-44

3. Periyot: 77-67

Normal süre: 93-93

Beş faulle oyundan çıkan: 39.07 Sehernaz Çidal (Emlak Konut)

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