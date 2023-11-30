Emlak Konut, Polonya'da kayıp

Emlak Konut Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası L Grubu'ndaki 6. ve son maçında Polonya'nın VBV Arka takımına deplasmanda 69-53 mağlup oldu.
Gdynia kentindeki mücadelenin ilk çeyreğini 17-8 önde kapatan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 42-22 üstünlükle gitti.
Üçüncü çeyreği 54-39 önde geçen Polonya temsilcisi, salondan 69-53 galip ayrıldı.
Polonya temsilcisi 4. galibiyetini elde ederken, Emlak Konut 4. mağlubiyetini yaşadı.
Gruptaki son maçta perşembe günü Elfic Fribourg ile Roche Vandee Basket karşı karşıya gelecek.
Gdynia kentindeki mücadelenin ilk çeyreğini 17-8 önde kapatan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 42-22 üstünlükle gitti.
Üçüncü çeyreği 54-39 önde geçen Polonya temsilcisi, salondan 69-53 galip ayrıldı.
Polonya temsilcisi 4. galibiyetini elde ederken, Emlak Konut 4. mağlubiyetini yaşadı.
Gruptaki son maçta perşembe günü Elfic Fribourg ile Roche Vandee Basket karşı karşıya gelecek.
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