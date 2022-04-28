Emery: 'Hayal etmeye devam edeceğiz'

Villarreal teknik direktörü Unai Emery, Liverpool'a mağlup oldukları maç sonrası konuştu.



İspanyol menajer maç sonu açıklamasında, "Liverpool'un maçı kazanmasına diyecek bir şeyimiz yok, hak ettiler. İlk yarı savunmada iyiydik ama hücumda hiç başarılı olamadık. 2-3 gol şansları vardı ve ikinci yarıda daha da bizi zorladılar, gol atmayı hak etmişlerdi." diye konuştu.



Rövanş için iddiasını ise sürdürmeye devam eden Emery, "2-0 bizim için iyi bir sonuç değil ama biz hayal etmeye devam edeceğiz. Farklı şeyler yapmaya çalışacağız. Rövanş bu gecekinden farklı olacak, evimizde bazı şeyleri değiştirmek için oynayacağız. Taktik olarak değişmek çok önemlidir, neler yapacağımızı göreceğiz" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.





İLGİLİ VİDEO