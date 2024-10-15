Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, sakatlık endişeleri nedeniyle bir daha asla üst üste iki gece oynayamayacağından şüphe ettiğini söyledi.
Kariyeri boyunca sakatlıklarla uğraşan Embiid, gelecekte hiçbir noktada art arda iki gece maç oynamayı beklemediğini itiraf etti:
"Tahmin etmem gerekirse, kariyerimin geri kalanında muhtemelen asla art arda gecelerde oynamam gibi geliyor."
Philadelphia basketbol operasyonları başkanı Daryl Morey de benzer duyguları paylaşarak "Bu konuda akıllıca davranacağız. Bu da hem Paul George hem de Joel'in çok fazla art arda maç oynamaması, hatta hiç oynamaması demek oluyor." şeklinde konuştu.
2022-23 sezonunda kariyerinin ilk MVP ödülünü kazandıktan sonraki yıl Embiid, tekrar sakatlıklarla boğuşmuş ve çoğunlukla diz sakatlığı nedeniyle 43 maçı kaçırmıştı.
Ancak Embiid, önceki sezonda sağlıklı olduğu dönemde maç başına 34,7 sayı, 11,0 ribaund, 5,6 asist, 1,7 blok ve 1,2 top çalma ortalamalarıyla ikinci MVP ödülünü kazanma yolunda emin adımlarla ilerlemiş olsa da, sağlık durumu buna elvermemişti.
Embiid: "Bir daha art arda gecelerde oynamam gibi geliyor"
Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, sakatlık endişeleri nedeniyle bir daha asla üst üste iki gece oynayamayacağından şüphe ettiğini söyledi.
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