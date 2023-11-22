Fenerbahçe'den 2019 yılında Napoli'ye transfer olan Elif Elmas, İtalyan ekibinden ayrılmayı düşünüyor.



AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR



İtalyan basınında yer alan habere göre, Elif Elmas'ın takımda aldığı süreden memnun olmadığı ve ocak ayındaki transfer dönemi için ayrılık düşüncesinde olduğu belirtildi.



Elif Elmas'ın Napoli ile sözleşmesinin 2025 yılına kadar devam ettiği ancak şu anda yeni sözleşme için herhangi bir görüşmenin olmadığı kaydedildi.



NAPOLI'NIN TAVRI



Napoli'nin Elif'i ocak ayında reddedilemeyecek bir teklif gelmediği sürece takımda tutmak istediği aktarıldı. İtalyan ekibinin, yaz transfer döneminde ise Makedon futbolcu için yeni bir çözüm arayacağı olacağı vurgulandı. Napoli'nin yaz transfer döneminde sözleşmesinin bitimine de bir yıl kalacağı için Elif Elmas'ı satma olasılığının bulunduğu ifade edildi.



Elif Elmas için geçtiğimiz yaz transfer döneminde RB Leipzig'in 30 milyon euro teklif ettiği ancak Napoli'nin bu teklifi geri çevirdiği öne sürülmüştü.



İTALYA'DAKİ PERFORMANSI



Napoli, 24 yaşındaki futbolcu için 2019 yılında Fenerbahçe'ye 16.2 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.



İtalyan ekibinde rotasyonun önemli parçalarından biri olan ancak 11'de düzenli olarak şans bulamayan Elif Elmas, Napoli formasıyla 184 maçta 18 gol attı ve 11 asist yaptı.









GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU