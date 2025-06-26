Elif Bayram: 'Almanya maçını kazanmak istiyoruz'

- " Daha çok odaklanmamız gerektiğini düşündüğümüz bir maça çıkacağız"

- "Milli takım forması, arması için çabalıyoruz"

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın genç oyuncusu Elif Bayram, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası çeyrek finalindeki İtalya mağlubiyetinden dersler çıkararak Almanya ile yapacakları klasman maçını kazanmak istediklerini söyledi.Elif Bayram, Barış ve Dostluk Salonu'nda gerçekleştirilen milli takım antrenmanının ardından AA muhabirine değerlendirmede bulundu.İtalya'ya karşı uzatmada yenilmenin üzücü olduğunu belirten milli basketbolcu,ifadelerini kullandı.Elif Bayram, yarın saat 14.30'da Almanya ile karşılaşacakları 5-8'incilik klasman maçında daha fazla odaklanıp, daha çok mücadele etmeleri gerektiğini belirtti.Hedeflerinin 5. sırayı elde etmek olduğunu dile getiren Elif,değerlendirmesinde bulundu.İtalya maçında performanslarının galibiyet için yeterli olmadığını aktaran milli basketbolcu, ay-yıldızlı forma ve arma için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade etti.Ligde kulüp takımlarıyla gösterdikleri performansın üstüne koyarak milli formayla mücadele ettiklerini kaydeden Elif Bayram,diyerek sözlerini tamamladı.