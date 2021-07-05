Elayis Tavşan, Sergen Yalçın'ın onayını bekliyor

Beşiktaş Yönetimi, prensip anlaşmasına vardığı Elayis Tavşan için, teknik direktör Sergen Yalçın'ın onayını bekliyor.

Haber; Milliyet
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Elayis Tavşan, Sergen Yalçın'ın onayını bekliyor
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05 Temmuz 2021 07:48
Beşiktaş Yönetimi, prensip anlaşmasına vardığı Elayis Tavşan için, teknik direktör Sergen Yalçın'ın onayını bekliyor.

Kulüp scoutlarının uzun süredir takip ettiği ve NEC Nijmegan takımında forma giyen Hollandalı oyuncu için, kulübüyle de prensip anlaşmasına varıldı.

Şampiyonluk kadar, oyuncu yetiştirme konusunda da yeni bir yapılanmaya giden yönetim, bu nedenle Elayis Tavşan gibi gençlere çok önem veriyor.


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