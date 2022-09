Elayis Tavşan'dan Beşiktaş ve Hollanda itirafı

Hollanda'nın NEC Nijmegen takımında oynayan Türk asıllı oyuncu Elayis Tavşan, Beşiktaş ve Hollanda Milli Takımı itirafı yaptı.



Hollanda basınına konuşan Elayis Tavşan Beşiktaş'tan transfer teklifi aldığını açıklarken, Türkiye'ye neden gelmediğine ilişkin soruya, ""Burada her maçta oynuyorum. Beşiktaş'ta her maçta oynayıp oynamayacağınızı bilemezsiniz. Bu yüzden kulübümde kalmayı tercih ettim" diye konuştu.



"HEDEFİM HOLLANDA MİLLİ TAKIMI"



Hedefinin dev Avrupa kulüpleri ve Hollanda Milli Takımı olduğunu da saklamayan Tavşan, ""Hedefim, ulaşılabilecek en üst seviyeye çıkmak, henüz oralarda değilim. Manchester City gibi veya diğer üst düzey takımlarda oynamayı elbette çok isterim. Aynı şekilde Hollanda Milli Takımı'na yükselme başarısını göstermek istiyorum" açıklamasını yaptı.



Hocası Rogier Meijer'den önemli tavsiyeler aldığını ve kariyerine şekil vermeye çalıştığını belirten genç oyuncu, "Antrenörüm bana her hafta daha iyi performans sergilemem konusunda motive ediyor. Rakip kim olursa olsun benim bir sonraki maçta daha iyi performans sergilemem düşüncesine katılıyorum. Henüz yapcaklarım bitmedi" sözlerini kullandı.



MİLLİ TAKIM TERCİHİ YAPMADI



21 yaşındaki Elayis Tavşan her iki kanadın yanı sıra forvet pozisyonunda da görev yapıyor. Bu sezon 5 maçta 1 gol kaydeden Tavşan, U16'dan bu yana Hollanda'nun tüm genç yaş kategorilerinde Milli formayı giydi. Elayis Tavşan henüz A Milli Takım tercihini yapmdı.





