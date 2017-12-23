Barcelona

Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak El Clasico'nun skorunu en önce doğru bilen bir kişiye FM2018 hediye ediyoruz😎 pic.twitter.com/5SDv2skmVq



— Sporx (@sporx) 23 Aralık 2017

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona arasında oynanacak El Clasico'da, dünyanın en değerli futbolcularına sahip iki takımı karşılaşacak. Dünyaca ünlü yıldızlar Portekizli Cristiano Ronaldo ve Arjantinli Lionel Messi'yi karşı karşıya getirecek olan ve milyonlarca kişinin izleyeceği El Clasico'da, iki takımın kadrosunda yer alan futbolcuların piyasa değerlerinin yüksekliği dikkati çekiyor.



Alman internet sitesi Transfermakt'ın verilerine göre, Real Madrid, 743,8 milyon avro ile dünyada kadro değeri en yüksek futbol takımı olarak gösteriliyor. Barcelona ise 706,5 milyon avro ile Madrid temsilcisinin ardından dünyanın en pahalı ikinci ekibi konumunda yer alıyor.



İki takımın oyuncularının güncel piyasa değeri ise toplamda 1 milyar 450 milyon 300 bin avroyu (yaklaşık 6,6 milyar lira) buluyor.



- En değerli Real Madridli Ronaldo



Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, takımının en değerli oyuncusu olarak ön plana çıkıyor. Portekizli yıldızın piyasa değeri 100 milyon avro olarak belirtilirken, üst üste yaşadığı sakatlıklardan dolayı değeri düşen Gareth Bale, 80 milyon avro ile ikinci sırada yer alıyor.



Eflatun-beyazlıların Alman oyuncusu Toni Kroos 70, Fransız golcü Karim Benzema ise 60 milyon avroyla takımın en değerli diğer futbolcuları durumunda. Luka Modric, Sergio Ramos ve Isco ise eflatun-beyazlılarda 40'ar milyon avroluk değeriyle diğer futbolcuları izliyor.



Real Madrid kadrosunun piyasa değeri ise şöyle:



Oyuncu Piyasa değeri Cristiano Ronaldo 100 milyon avro Gareth Bale 80 milyon avro Toni Kroos 70 milyon avro Karim Benzema 60 milyon avro Sergio Ramos 40 milyon avro Luka Modric 40 milyon avro Isco 40 milyon avro Marcelo 38 milyon avro Raphael Varane 35 milyon avro Dani Carvajal 32 milyon avro Casemiro 30 milyon avro Marco Asensio 30 milyon avro Mateo Kovacic 25 milyon avro Theo Hernandez 20 milyon avro Keylor Navas 18 milyon avro Dani Ceballos 17 milyon avro Nacho Fernandez 15 milyon avro Lucas Vazquez 15 milyon avro Jesus Vallejo 15 milyon avro Marcos Llorente 15 milyon avro Kiko Casilla 6 milyon avro Borja Mayoral 2,5 milyon avro Achraf Hakimi 300 bin avro - En pahalısı Messi



İki takımda yer alan oyuncular kıyaslandığında ise en değerli oyuncu olarak Barcelona 'nın yıldızı Lionel Messi ilk sırayı alıyor. Arjantinli milli oyuncu, 120 milyon avroluk değeri ile listenin zirvesinde bulunuyor.



Messi'yi, Uruguaylı forvet Luis Suarez 90 milyon avroluk değeriyle takip ederken, Sergio Busquets ise 60 milyon avro ile kadroda yer alan oyuncular arasında en pahalı 3. isim olarak öne çıkıyor.



Ivan Rakitic 45, Gerrard Pique ise 40 milyon avroluk değeriyle Katalan temsilcisinin en değerli oyuncuları arasında gösteriliyor. Sezon başında 105 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmesine rağmen sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Fransız yetenek Ousmane Dembele'ye ise 33 milyon avro değer biçiliyor.



Teknik direktör Ernesto Valverde tarafından kadroda düşünülmeyen milli oyuncu Arda Turan ise 15 milyon avroluk piyasa değerine sahip.



Barcelona lı futbolcuların piyasa değeri şu şekilde:



Oyuncu Piyasa değeri Lionel Messi 120 milyon avro Luis Suarez 90 milyon avro Sergio Busquets 60 milyon avro Ivan Rakitic 45 milyon avro Gerard Pique 40 milyon avro Ousmane Dembele 33 milyon avro Jordi Alba 32 milyon avro Samuel Umtiti 30 milyon avro Marc-Andre ter Stegen 25 milyon avro Sergi Roberto 25 milyon avro Andre Gomes 25 milyon avro Andres Iniesta 20 milyon avro Paulinho 20 milyon avro Nelson Semedo 20 milyon avro Paco Alcacer 18 milyon avro Denis Suarez 18 milyon avro Lucas Digne 16 milyon avro Arda Turan 15 milyon avro Rafinha 15 milyon avro Gerard Deulofeu 12 milyon avro Jasper Cillessen 9 milyon avro Javier Mascherano 8 milyon avro Aleix Vidal 7,5 milyon avro Thomas Vermaelen 3 milyon avro



İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Madrid ilearasında oynanacak El Clasico'da, dünyanın en değerli futbolcularına sahip iki takımı karşılaşacak. Dünyaca ünlü yıldızlar Portekizli Cristiano Ronaldo ve Arjantinli Lionel Messi'yi karşı karşıya getirecek olan ve milyonlarca kişinin izleyeceği El Clasico'da, iki takımın kadrosunda yer alan futbolcuların piyasa değerlerinin yüksekliği dikkati çekiyor.Alman internet sitesi Transfermakt'ın verilerine göre, Real Madrid, 743,8 milyon avro ile dünyada kadro değeri en yüksek futbol takımı olarak gösteriliyor.ise 706,5 milyon avro ile Madrid temsilcisinin ardından dünyanın en pahalı ikinci ekibi konumunda yer alıyor.İki takımın oyuncularının güncel piyasa değeri ise toplamda 1 milyar 450 milyon 300 bin avroyu (yaklaşık 6,6 milyar lira) buluyor.Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, takımının en değerli oyuncusu olarak ön plana çıkıyor. Portekizli yıldızın piyasa değeri 100 milyon avro olarak belirtilirken, üst üste yaşadığı sakatlıklardan dolayı değeri düşen Gareth Bale, 80 milyon avro ile ikinci sırada yer alıyor.Eflatun-beyazlıların Alman oyuncusu Toni Kroos 70, Fransız golcü Karim Benzema ise 60 milyon avroyla takımın en değerli diğer futbolcuları durumunda. Luka Modric, Sergio Ramos ve Isco ise eflatun-beyazlılarda 40'ar milyon avroluk değeriyle diğer futbolcuları izliyor.Real Madrid kadrosunun piyasa değeri ise şöyle:İki takımda yer alan oyuncular kıyaslandığında ise en değerli oyuncu olarak'nın yıldızı Lionel Messi ilk sırayı alıyor. Arjantinli milli oyuncu, 120 milyon avroluk değeri ile listenin zirvesinde bulunuyor.Messi'yi, Uruguaylı forvet Luis Suarez 90 milyon avroluk değeriyle takip ederken, Sergio Busquets ise 60 milyon avro ile kadroda yer alan oyuncular arasında en pahalı 3. isim olarak öne çıkıyor.Ivan Rakitic 45, Gerrard Pique ise 40 milyon avroluk değeriyle Katalan temsilcisinin en değerli oyuncuları arasında gösteriliyor. Sezon başında 105 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmesine rağmen sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Fransız yetenek Ousmane Dembele'ye ise 33 milyon avro değer biçiliyor.Teknik direktör Ernesto Valverde tarafından kadroda düşünülmeyen milli oyuncu Arda Turan ise 15 milyon avroluk piyasa değerine sahip.lı futbolcuların piyasa değeri şu şekilde:

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga), konuk edeceğiyenerek şampiyonluk yarışına yeniden dahil olmayı hedefliyor.Dünyanın en büyük karşılaşmaları arasında gösterilen ve milyonlarca futbolseverin merakla beklediği "El Clasico" heyecanı, Santiago Bernabeu Stadı'nda TSİ 15.00'te başlayacak ve beIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.Bu sezon ligde yoluna namağlup devam eden, karşılaşmada galibiyet elde etmesi halinde Real Madrid ile arasındaki puan farkını 14'e çıkararak şampiyonluk yolunda şimdiden avantaj yakalayacak.Ter StegenRoberto, Pique, Vermaelen, AlbaBusquets, Rakitic, Iniesta, PaulinhoLeo Messi, Luis SuarezNavasCarvajal, Ramos, Varane, MarceloCasemiro, Kovacic, Modric, KroosRonaldo, Benzema.İki takım arasındaki 175'inci El Clasico mücadelesi, özellikle Real Madrid açısından daha fazla önem taşıyor. Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan ve bir maç eksiğiyle 31 puanla 4'üncü sırada yer alan Real Madrid, seyirci desteği avantajını da kullanarak Katalan temsilcisi ile arasındaki puan farkını 8'e indirmeye çalışacak.İki takım arasında bugüne kadar oynanan lig maçlarında, Madrid ekibi üstün taraf olarak öne çıkıyor. Bu müsabakaların 72'sini Real Madrid, 69'unukazanırken, 33 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Real Madrid 284,ise 277 kez ağları sarstı.İki takım arasında dostluk müsabakaları dahil tüm kulvarlarda oynanan karşılaşmalarda ise Katalan temsilcisi, rakibinin önüne geçiyor. 269 karşılaşmanın 59'u beraberlikle sonuçlanırken,'nın 111, Real Madrid'in ise 99 galibiyeti bulunuyor.Yıldız oyuncularlı Lionel Messi ile Real Madridli Cristiano Ronaldo arasındaki El Clasico rekabetinde ise Arjantinli yıldızın üstünlüğü bulunuyor. Messi, bugüne kadar Real Madrid filelerini 14'ü deplasmanda olmak üzere 24 kez havalandırarak bu alanda El Clasico rekorunu elinde tutuyor.Ronaldo'nun ise'ya karşı toplam 17 golü bulunuyor. Portekizli oyuncu, fileleri bir kez havalandırması halinde efsane oyuncu Alfredo Di Stefano'nun Real Madrid formasıyla'ya en çok gol atan oyuncu rekorunu egale edecek.