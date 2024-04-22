El Clasico'nun VAR kayıtları açıklandı!

Real Madrid - Barcelona maçındaki bu pozisyonda top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi?🤔pic.twitter.com/2PDRqJvW99



— Sporxtv (@sporxtv) April 21, 2024

Real Madrid ile Barcelona arasındaki El Clasico maçının VAR kayıtları açıklandı.Karşılaşmada Barcelona'nın gol diye itiraz ettiği pozisyonda VAR hakemi Jose Maria Sanchez Martinez'in,veifadelerini kullandığı ortaya çıktı."Hiç acele etme. Bu çok önemli bir karar. Bekleyebiliriz.""Altı kameraya baktım. Başka açı yok. Topun içeri girdiğine dair hiçbir kanıt yok."Real Madrid ile Barcelona arasında oynanan maçta Lamine Yamal'ın şutunu kaleci Lunin çıkarmıştı. Barcelona pozisyon için gol itirazında bulunmuştu."S... S.... Açım hiç uygun değildi, göremedim.""Kontrol edelim Cesar. Bekle, oyunun başlamasına izin verme!""Bekliyoruz. Bekliyoruz. Belki de gol oldu. Kontrol ediyoruz.""(Oyuncuların itirazı üzerine) Hayır, hayır gol çizgisi teknolojimiz yok.""Cesar, Lunin'in eldivenlerine çarptığı temas noktasında duruyoruz. Elimizde net bir kanıt yok. 360 derece inceledik. Çizgiyi geçtiğine dair kanıt yok.""Tamam."