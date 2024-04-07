Ekpe Udoh'tan sürpriz Final-Four tahmini

Fenerbahçe Beko'nun efsanelerinden Ekpe Udoh, EuroLeague'de Final Four'a kalacak takımlara ilişkin tahminini yaptı.
Fenerbahçe Beko'ya seçimleri arasında yer vermeyen Ekpe Udoh'un tahmini şu şekilde:
Real Madrid, Barcelona, Panathinaikos ve Monaco.
Ekpe Udoh, Fenerbahçe Beko kariyerinde 1 kez EuroLeague, 2 kez Türkiye Basketbol Süper Ligi ve 2017 yılında Final-Four MVP ödülünü kazanmıştı.
Fenerbahçe Beko'ya seçimleri arasında yer vermeyen Ekpe Udoh'un tahmini şu şekilde:
Real Madrid, Barcelona, Panathinaikos ve Monaco.
Ekpe Udoh, Fenerbahçe Beko kariyerinde 1 kez EuroLeague, 2 kez Türkiye Basketbol Süper Ligi ve 2017 yılında Final-Four MVP ödülünü kazanmıştı.
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