Ekpe Udoh'tan sürpriz Final-Four tahmini

Fenerbahçe Beko'nun efsane oyuncularından Ekpe Udoh, EuroLeague'de Final-Four'a kalmasını beklediği takımları açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Ekpe Udoh'tan sürpriz Final-Four tahmini
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07 Nisan 2024 16:49
Fenerbahçe Beko'nun efsanelerinden Ekpe Udoh, EuroLeague'de Final Four'a kalacak takımlara ilişkin tahminini yaptı.

Fenerbahçe Beko'ya seçimleri arasında yer vermeyen Ekpe Udoh'un tahmini şu şekilde:

Real Madrid, Barcelona, Panathinaikos ve Monaco.

Ekpe Udoh, Fenerbahçe Beko kariyerinde 1 kez EuroLeague, 2 kez Türkiye Basketbol Süper Ligi ve 2017 yılında Final-Four MVP ödülünü kazanmıştı.

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