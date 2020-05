Ehlo: "Harper bizleyken, öyle savunmacı biri değildi"

Eski Cleveland Cavaliers guardı Craig Ehlo, eski takım arkadaşı Ron Harper'ın, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ı, 1989'daki ünlü "The Shot"a karşı savunmaya ilişkin yorumu hakkında konuştu.



Jordan'ın Ehlo üzerinden bulduğu ikonik basketi, basitçe "The Shot" olarak biliniyor. Bulls, 1989 playofflarının ilk turunda, Cavs'e karşı, Jordan'ın kenardan gelen topla boyalı alanın başına koşup zıplayarak attığı basket öncesinde bir sayı gerideydi.



MJ, ESPN'in "The Last Dance" belgeselinin 3. bölümü sırasında, Cavs'in kendisinin önüne, o şut için Ehlo yerine Harper'ı vermiş olması gerektiğini söyledi. Harper bunu onaylamış, hatta koçuna kendisinin Ehlo yerine bu görevi üstlenmiş olması gerektiğini söylediğini belirtmişti.



"HARPER, BİZİMLEYKEN PEK SAVUNMACI DEĞİLDİ"



Ancak Ehlo, Harper'ın bu şekilde "MJ'e yapışma arzusunu" pek hatırlamadığını söyledi:



"Asla Gerald Wilkins gibi bir Jordan durdurucu olduğumu söylemedim. Ama o zamanlar Harp ve ben aynı anda sahada olurduk ve o bizim büyük hücum tehdidimizdi. Bu yüzden ben takıma geldiğimde, Jordan'ı benim savunacağım açıktı. Böylece Harp savunmada dinlenebilecek ve hücumda oynayabilecekti."



"Harp hiçbir zaman pek savunma yapmak veya insanları genel olarak savunmak hakkında konuşmamıştı. Kötü bir savunma oyuncusu değildi, o kadarını söyleyeyim, ama sanırım Bulls ile şampiyonluk kazandığı yıllarda kesinlikle üçüncü veya dördüncü opsiyondu, bu yüzden aniden bu kilit savunmacı rolüne büründü. Beraber oynadığımız dönemde, bu kadar çok savunma yapmak istediğini gerçekten hatırlamıyorum. Michael'ı savunmak istediğini söylediği bu yorumlarla beni şok etti."



Harper, kariyerinin başlarında daha çok skorer görevi üstleniyordu ve 1988-89 sezonunda Cavs için maç başına yaklaşık 19 sayı ortalaması bulunuyordu.