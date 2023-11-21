EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda ilginç eşleşme!

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Kupası son 16 turunda Yenimahalle Belediyespor ile Armada Praxis Yalıkavakspor birbirlerine rakip oldu.



EHF Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu kura çekimi, Avusturya'nın Viyana kentindeki EHF genel merkezinde gerçekleştirildi.



Kurada iki Türk takımı Yenimahalle Belediyespor ile Armada Praxis Yalıkavakspor eşleşti.



Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda ilk maçlar 13-14 Ocak 2024'te, rövanşları ise 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde oynanacak.



Türkiye'den Konyaaltı Belediyespor, 2022-2023 sezonunda EHF Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası'nda İspanya'nın Club Balonman Atletico Guardes takımını finalde yenerek şampiyon olmuştu. Konyaaltı Belediyespor, bu sezon ise İspanyol takımı KH-7 BM. Granollers'e yenilmesinin ardından bu kez kupaya 3. turda veda etti.



