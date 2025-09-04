04 Eylül
Kazakistan-Galler
17:00
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
16:00
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Edirnespor çekildi, Somaspor tur atladı!

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Somaspor, rakibi Edirnespor sahadan çekildiği için tur atlayan taraf oldu.

calendar 04 Eylül 2025 14:25
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Edirnespor çekildi, Somaspor tur atladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Ziraat Tükiye Kupası'nda Somaspor, ilk turda Edirnespor maçı için uzak deplasmana gittiğiyle kaldı.


Mali sıkıntıları aşamayan 3'üncü Lig ekibi Edirnespor, Edirne Şehir Stadı'ndaki maçta ilk 11'i bile tamamlayamayıp sahaya yalnız 9 futbolcuyla, yedekleri olmadan çıktı.

Maçın henüz başlarında 3 Edirneli futbolcu sakatlık gerekçesiyle çıkıp takım 6 kişi kalınca hakem maçı tatil etti. Somaspor hükmen galip ilan edilip tur atlayacak. 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü Mardin 1969 Spor'u konuk edecek Somaspor, 3 yıldır yolunu gözlediği yeni stadındaki eksiklikleri bu maça kadar gidermeye çalışıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
