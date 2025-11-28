Edirnespor'a bahis soruşturması şoku!

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Edirnespor, bahis soruşturması kapsamında 10 futbolcusuna hak mahrumiyeti cezası verilmesinin ardından transfer çalışmalarına başladı.Edirnespor Başkanı Onur Yaren Ayaydın, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, soruşturmanın Türk futbolu adına önemli bir adım olduğunu söyledi.Ayaydın, 10 futbolcunun çeşitli sürelerde ceza aldığını belirterek,dedi.Liglere verilen aranın sona erdiğini ve hafta sonu Polatlı 1926 SK ile evlerinde karşılaşacaklarını ifade eden Ayaydın, taraftar desteğinin önemini vurguladı.Futbolcuların arkasında olduklarını vurgulayan Ayaydın, şunları kaydetti:Soruşturmanın sezon ortasında olmasının kendilerini olumsuz etkilediğini dile getiren Ayaydın, eksilen kadronun güçlendirilmesi için transfer çalışmalarına başladıklarını söyledi.Edirnespor Teknik Sorumlusu Ümit Tütünci ile Sportif Direktör Ahmet Erginler de taraftar desteğinin önemine işaret ederek camiaya birlik çağrısı yaptı.