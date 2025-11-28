28 Kasım
Kocaelispor-Gençlerbirliği
1-077'
28 Kasım
Amed Sportif-Esenler Erokspor
2-1
28 Kasım
Pendikspor-Manisa FK
0-080'
28 Kasım
Mönchengladbach-RB Leipzig
22:30
28 Kasım
Getafe-Elche
23:00
28 Kasım
Como-Sassuolo
22:45
28 Kasım
Metz-Rennes
22:45
28 Kasım
PEC Zwolle-SC Heerenveen
22:00

Edirnespor'a bahis soruşturması şoku!

Bahis soruşturmasında 10 futbolcusu ceza alan Edirnespor, yeni transferlere hazırlanıyor.

calendar 28 Kasım 2025 20:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Edirnespor'a bahis soruşturması şoku!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Nesine 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Edirnespor, bahis soruşturması kapsamında 10 futbolcusuna hak mahrumiyeti cezası verilmesinin ardından transfer çalışmalarına başladı.

Edirnespor Başkanı Onur Yaren Ayaydın, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, soruşturmanın Türk futbolu adına önemli bir adım olduğunu söyledi.

Ayaydın, 10 futbolcunun çeşitli sürelerde ceza aldığını belirterek, "Biz buna birinci furya diyoruz çünkü bunun ikinci furyası da olacak. En az ceza alan oyuncumuz 3 ay. 9 ile 12 ay arasında ceza alanlar da var, bu nedenle kadromuz ciddi anlamda daraldı." dedi.


Liglere verilen aranın sona erdiğini ve hafta sonu Polatlı 1926 SK ile evlerinde karşılaşacaklarını ifade eden Ayaydın, taraftar desteğinin önemini vurguladı.

Futbolcuların arkasında olduklarını vurgulayan Ayaydın, şunları kaydetti:

"Birçok sorunla uğraşırken kadro eksikliği işleri daha da zorlaştırdı. Kamuoyunda futbolcuların sanki şike yapmış gibi ceza aldıkları algısı oluştu. Ben tek tek maçlarını inceledim, kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Oyuncular kendi maçları dışında milli maç, Şampiyonlar Ligi ya da derbi gibi karşılaşmalara 20, 50, 100 lira gibi küçük kuponlarla bahis yapmış. Federasyonun uygulaması doğru. Eğer şike varsa, futbolcusundan başkanına kadar herkes cezasını çekmelidir."

Soruşturmanın sezon ortasında olmasının kendilerini olumsuz etkilediğini dile getiren Ayaydın, eksilen kadronun güçlendirilmesi için transfer çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Edirnespor Teknik Sorumlusu Ümit Tütünci ile Sportif Direktör Ahmet Erginler de taraftar desteğinin önemine işaret ederek camiaya birlik çağrısı yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
10 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.