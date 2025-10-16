16 Ekim
Edirne'de 16. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı!

Edirne'de 16. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı düzenlenecek

calendar 16 Ekim 2025 15:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Edirne'de 16. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı!
Edirne'de 16. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı gerçekleştirilecek.

Edirne Bisiklet Spor Kulübü (EBİS) Başkan Yardımcısı Mustafa Kurt, Selimiye Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Bisiklet Federasyonunun organizasyonundaki yarışın 26 Ekim Pazar günü saat 09.00'da başlayacağını söyledi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek yarış için kayıtların sürdüğünü belirten Kurt, "Yarışta pedal çevirecek tüm sporcularımızın kayıt işlemlerini tamamlamasını bekliyoruz. Yarışla ilgili hazırlıklarımız tamamlandı. Organizasyona destek veren Valimiz Yunus Sezer ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Heyecanlı bir yarışa ev sahipliği yapacaklarını ifade eden Kurt, sporseverleri yarışı izlemeye davet etti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Edirne Temsilcisi Utku Zorlutuna ise yarışa yaklaşık 200 sporcunun katılmasını beklediklerini dile getirdi.

Yarışın Şevki Arman Caddesi'nden start alacağını anlatan Zorlutuna, "Yarışta sporcular 70 kilometre pedal çevirecek. Şevki Arman Caddesi'nde start alan sporcular Havsa ilçesine bağlı Yolageldi köyü sapağından dönüş yapacaklar. Kadınlar, erkekler ve master erkekler olmak üzere 3 kategoride sporcular yarışacak. Milli takım seviyesinde sporcular burada olacak. Nitelikli bir yarış gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Zorltuna, yarışmada dereceye giren sporculara madalya ve çeşitli ödüllerin verileceğini belirtti.

