Edirne'de 15. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı düzenlenecek

Edirne'de 27 Ekim'de gerçekleşecek 15. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı'na 300 sporcunun katılması bekleniyor. 76 kilometrelik parkurda yarışacak bisikletçiler Selimiye Meydanı'ndan start alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Edirne'de 15. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı düzenlenecek
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18 Ekim 2024 17:15
Edirne'de 15. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı gerçekleştirilecek.

Edirne Bisiklet Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mustafa Kurt, Selimiye Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışın 27 Ekim Pazar günü saat 09.00'da başlayacağını söyledi.

Yarış için kayıtların sürdüğünü belirten Kurt, "Yarışa yerli yabancı sporcular katılacak. 140 bisiklet sporcusu şu anda kayıt yaptırdı. Yarış ile ilgili hazırlıklarımız sürüyor. Tüm halkımızı bisikletçilerimize destek olmaya, yarışa davet ediyoruz." dedi.

Yarışa yaklaşık 300 sporcunun katılmasını beklediklerini anlatan Kurt, dereceye girenlere madalya ve ödüller verileceğini kaydetti.

Mustafa Kurt, Şevki Arman Caddesi'nden start alacak yarışta sporcuların 76 kilometre pedal çevireceğini ifade etti.

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