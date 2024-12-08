Edin Dzeko'dan derbiye damga vuran çalım!

Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko, 49. dakikada Emirhan Topçu'dan şık bir çalımla sıyrıldı ancak net pozisyonda topu dışarı attı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Edin Dzeko'dan derbiye damga vuran çalım!
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08 Aralık 2024 11:52
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki derbide konuk olduğu Beşiktaş'a 1-0 yenilen Fenerbahçe'nin 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarı boyunca birkaç pozisyonu değerlendiremezken, 35. dakikada bir topu direkten döndü ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 49. dakikada Edin Dzeko ile çok net bir fırsatı değerlendiremedi. Sık sık duran oyun sebebiyle iki takım da pozisyon üretemezken 73. dakikada Beşiktaş, Alexander Oxlade-Chamberlain'in golüyle öne geçti. Kalan bölümde skorda bir değişiklik olmadı ve siyah-beyazlı ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla 5 maç aranın ardından puan kaybederken, ligdeki 2. mağlubiyetini yaşadı.

DZEKO MÜTHİŞ GEÇTİ, TAMAMLAYAMADI

Jose Mourinho'nun 11'de başlattığı Edin Dzeko, her iki devrede çok önemli fırsatlar yakaladı. Dzeko'nun ilk yarıda kaleciyi geçen aşırtma vuruşunda, Emirhan topu çizgiden çıkardı. İkinci yarının ise henüz başında tecrübeli yıldız topu müthiş önüne aldı, net pozisyonda yaptığı vuruş yandan dışarıya gitti.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Boşnak forvet, kaçan gollerin ardından büyük üzüntü yaşarken 67. dakikada yerini En-Nesyri'ye bıraktı. Dzeko'nun oyundan çıkarken, karardan dolayı pek memnun olmadığı kameralara yansıdı. 

 
 

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