Edin Dzeko'dan derbiye damga vuran çalım!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki derbide konuk olduğu Beşiktaş'a 1-0 yenilen Fenerbahçe'nin 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarı boyunca birkaç pozisyonu değerlendiremezken, 35. dakikada bir topu direkten döndü ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.
İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 49. dakikada Edin Dzeko ile çok net bir fırsatı değerlendiremedi. Sık sık duran oyun sebebiyle iki takım da pozisyon üretemezken 73. dakikada Beşiktaş, Alexander Oxlade-Chamberlain'in golüyle öne geçti. Kalan bölümde skorda bir değişiklik olmadı ve siyah-beyazlı ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla 5 maç aranın ardından puan kaybederken, ligdeki 2. mağlubiyetini yaşadı.
DZEKO MÜTHİŞ GEÇTİ, TAMAMLAYAMADI
Jose Mourinho'nun 11'de başlattığı Edin Dzeko, her iki devrede çok önemli fırsatlar yakaladı. Dzeko'nun ilk yarıda kaleciyi geçen aşırtma vuruşunda, Emirhan topu çizgiden çıkardı. İkinci yarının ise henüz başında tecrübeli yıldız topu müthiş önüne aldı, net pozisyonda yaptığı vuruş yandan dışarıya gitti.
BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI
Boşnak forvet, kaçan gollerin ardından büyük üzüntü yaşarken 67. dakikada yerini En-Nesyri'ye bıraktı. Dzeko'nun oyundan çıkarken, karardan dolayı pek memnun olmadığı kameralara yansıdı.
Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarı boyunca birkaç pozisyonu değerlendiremezken, 35. dakikada bir topu direkten döndü ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.
İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 49. dakikada Edin Dzeko ile çok net bir fırsatı değerlendiremedi. Sık sık duran oyun sebebiyle iki takım da pozisyon üretemezken 73. dakikada Beşiktaş, Alexander Oxlade-Chamberlain'in golüyle öne geçti. Kalan bölümde skorda bir değişiklik olmadı ve siyah-beyazlı ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla 5 maç aranın ardından puan kaybederken, ligdeki 2. mağlubiyetini yaşadı.
DZEKO MÜTHİŞ GEÇTİ, TAMAMLAYAMADI
Jose Mourinho'nun 11'de başlattığı Edin Dzeko, her iki devrede çok önemli fırsatlar yakaladı. Dzeko'nun ilk yarıda kaleciyi geçen aşırtma vuruşunda, Emirhan topu çizgiden çıkardı. İkinci yarının ise henüz başında tecrübeli yıldız topu müthiş önüne aldı, net pozisyonda yaptığı vuruş yandan dışarıya gitti.
BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI
Boşnak forvet, kaçan gollerin ardından büyük üzüntü yaşarken 67. dakikada yerini En-Nesyri'ye bıraktı. Dzeko'nun oyundan çıkarken, karardan dolayı pek memnun olmadığı kameralara yansıdı.