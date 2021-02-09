Eden Hazard: 'Sakatlık dünyanın sonu değil, ailemle vakit geçiriyorum'

İspanya La Liga devi Real Madrid'in Belçikalı yıldızı Eden Hazard, sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Sakatlığı sonrasında ailesiyle vakit geçirdiğini söyleyen Hazard, "Sakatlıklar dünyanın sonu değil çünkü böylece ailemle zaman geçirebiliyorum. Şanslıyım ki sakatlandığımda ailem bana yardım ediyor. Sakatlık geçirdiğinde ve yalnız olduğunda, işler zor olabilirdi. Benim geçirdiğim sakatlıklar, iyileşmek için zaman gerektiriyor. Beklemeli, çalışmaları ve gelişmeliyim. Evdeyken de ailemle geçirdiğim zamanın keyfine varacağım." dedi.



