Eda Erdem: "Kadınların ve kız çocuklarının sesi olmaya çalışacağım"

Fenerbahçe ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından İyi Niyet Elçisi olarak atanmasının ardından konuştu.

10 Ekim 2025 15:09
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Eda Erdem: 'Kadınların ve kız çocuklarının sesi olmaya çalışacağım'
Fenerbahçe ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından İyi Niyet Elçisi olarak atanmasının ardından açıklamalarda bulundu. 

Eda Erdem, "Evet, kadınlar ve genç kızlar üzerindeki etkimin farkındayım ama bu unvan ile beraber Türkiye'deki tüm kadın ve kız çocuklarının sesi olmaya çalışacağım" dedi.

Erdem, bu görevin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, "Öncelikle çok mutlu ve gururluyum. Çok büyük bir heyecan yaşıyorum. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin İyi Niyet Elçisi olmak benim için muazzam bir duygu. Evet, kadınlar ve genç kızlar üzerindeki etkimin farkındayım ama bu unvan ile beraber Türkiye'deki tüm kadın ve kız çocuklarının sesi olmaya çalışacağım" şeklinde konuştu.



'BİZ GÜCÜMÜZÜ PAYLAŞTIĞIMIZ ZAMAN SESİMİZ DAHA YÜKSEK ÇIKACAK'

Toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çeken Eda Erdem, "Sadece sporda değil, hayatın her alanında onlara daha güvenli bir ortam, daha eşit şartlar ve destek olmak için sesimizi birleştireceğiz. Sloganımız belli: 'Bizim sesimiz, bizim gücümüz.' Biz gücümüzü paylaştığımız zaman sesimiz daha yüksek çıkacak. Ben de çok heyecanlıyım. Benim için yeni bir yolculuk, çok güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum. Elimden geldiğince her anlamda katkı vermek için her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.

'ÖNCÜ BİR KULÜP OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK BÜYÜK GURUR DUYUYORUM'

Fenerbahçe'nin bu konudaki öncü rolüne de değinen başarılı voleybolcu, "Kulübüm zaten HeForShe hareketiyle kadın eşitliği ve hakları adına çok büyük adımlar atmıştı. Bu konuda öncü bir kulüp olduğumuz için çok büyük gurur duyuyorum. Çünkü sesimizi ulaştırabileceğimiz her yere ulaştırmamız gerekiyor. Kulübümüz bu konuda hep öncü oluyor ve kadınların iş hayatında, hatta her anlamda en iyi şekilde desteklenmesi için çaba sarf ediyor. Bunun global anlamda da ses getirmesi çok kıymetli" diye konuştu.

