Eda Erdem: 'Kadınların ve kız çocuklarının sesi olmaya çalışacağım'

Fenerbahçe ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından İyi Niyet Elçisi olarak atanmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Eda Erdem, "Evet, kadınlar ve genç kızlar üzerindeki etkimin farkındayım ama bu unvan ile beraber Türkiye'deki tüm kadın ve kız çocuklarının sesi olmaya çalışacağım" dedi.



Erdem, bu görevin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, "Öncelikle çok mutlu ve gururluyum. Çok büyük bir heyecan yaşıyorum. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin İyi Niyet Elçisi olmak benim için muazzam bir duygu. Evet, kadınlar ve genç kızlar üzerindeki etkimin farkındayım ama bu unvan ile beraber Türkiye'deki tüm kadın ve kız çocuklarının sesi olmaya çalışacağım" şeklinde konuştu.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çeken Eda Erdem,ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'nin bu konudaki öncü rolüne de değinen başarılı voleybolcu,diye konuştu.