Eczacıbaşı Dynavit, yeni sezonu açtı

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, 2022-2023 sezonunu düzenlenen törenle açtı.



Yeni sezonda CEV Şampiyonlar Ligi, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, Misli.com Sultanlar Ligi ve Axa Sigorta Kupa Voley'de mücadele edecek turuncu-beyazlı ekibin Eczacıbaşı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen sezon açılışına, Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, yönetim kurulu üyeleri, Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, teknik kadro ve oyuncular katıldı.



Faruk Eczacıbaşı, törende yaptığı konuşmada, mücadele ettikleri tüm kulvarlarda başarı hedeflediklerini belirterek, "Biz yine kulvarın en önünde koşmak isteyen, yine şampiyonlukların peşinde koşmak isteyen ve bunu hedefleyen bir takımız. Kadromuzu yeni oyuncularla güçlendirdik. Aramıza katılan Irina Voronkova, Samanta Fabris, Sinead Jack-Kısal, Yaprak Erkek, Defne Başyolcu ve altyapımızdan Aybüke Özel'in bize büyük güç katılacağına inanıyoruz. Bu yıl CEV Şampiyonlar Ligi, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, Misli.com Sultanlar Ligi ve Axa Sigorta Kupa Voley'de en üst seviyede mücadele edeceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



Faruk Eczacıbaşı, görev aldıkları milli takımlarda başarılı olan antrenör ve oyuncularını tebrik ederek, "Sağlam ve iddialı bir kadro oluşturduk. Hedefimiz katılacağımız her kupada, her yaş kategorisinde şampiyon olmak." dedi.



Yer aldıkları organizasyonlarda her zaman en önde olmayı hedeflediklerini tekrarlayan Eczacıbaşı, "Aslında başarı, bizim gururlandığımız bir felsefenin, bir ilkeler zincirinin, genel bir vizyonun parçası. Biz aslında şampiyonluklardan öteye bir şeyi göstermek istiyoruz. Bizim amacımız Türkiye'de deniz feneri olmak ve dünyada Türkiye'yi deniz feneri yapabilmek. Kadınlarımızla, kızlarımızla, gençlerimizle neler yapabileceğimizi dünyaya göstermek istiyoruz." diye konuştu.



Eczacıbaşı Spor Kulübünün Geleceğe Smaç Projesi hakkında da bilgi veren Faruk Eczacıbaşı, şunları kaydetti:



"Kulüp olarak kuruluşumuzdan bu yana kız çocuklarına ve kadın sporculara destek veriyoruz. Bu amaç doğrultusunda 2015 yılında hayata geçirdiğimiz 'Geleceğe Smaç Projesi' sayesinde binlerce genç kızımızı voleybol ve sporla buluşturduk, buluşturmaya da devam ediyoruz. Projeye başladığımız günden bu yana bünyemize bin 500 lisanslı sporcu, altyapı kadrolarımıza da 34 sporcu kazandırdık. Bunun yanı sıra iki binin üzerinde voleybol okulu öğrencisi, Geleceğe Smaç Kampüslerinde antrenman yapmaya devam ediyor."



Ferhat Akbaş: "Sahada çok mücadele verecek bir ekip göreceksiniz"



Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş da zamanın çok hızlı geçtiğini vurgulayarak, "Zaman geçiyor ama Türkiye'de değişmeyen bir şey var. Bu da 1966 yılından beri Eczacıbaşı Spor Kulübünün Türkiye'ye kazandırdığı duruş, anlayış ve özellikle kızlarımıza açtığı alan. Biz bu anlayışın, 2022-2023 sezonundaki temsilcileriyiz. Bu geleneği en iyi şekilde, daha iyi noktalara, daha çağdaş normlara taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Çok iddialı bir kadromuz var. Kupaların peşinden koşan iyi bir ekibimiz var. Sahada çok ciddi savaş, mücadele verecek bir ekip göreceksiniz." şeklinde görüş belirtti.



Eczacıbaşı Dynavit'in Sırp yıldız oyuncusu Tijana Boskovic ise "Tekrar burada olmaktan mutluyum. Bu sezon için çok heyecanlıyım. Çok heyecanlı ve motiveyiz. Önümüzdeki 7 ay boyunca 4 farklı kupada mücadele edeceğiz. Oldukça iyi mücadeleler vereceğimize inanıyorum. Bu sezonu en iyi şekilde geçirmek için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.



2022-2023 sezonu kadrosu



Eczacıbaşı Dynavit'in 2022-2023 sezonu kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:



Tuna Aybüke Özel, Simge Şebnem Aköz, Tijana Boskovic, Beyza Arıcı, Saliha Şahin, Hande Baladın, Yasemin Güveli, Maja Ognjenovic, Elif Şahin, Samanta Fabris, Yaprak Erkek, Laura Heyrman, Dilay Özdemir, Irina Voronkova, Defne Başyolcu, Sinead Jack-Kısal





