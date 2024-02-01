Eczacıbaşı deplasmanda kazandı

CEV Şampiyonlar Ligi'nin play-off karşılaşmasında Eczacıbaşı deplasmanda SC Prometey'i 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eczacıbaşı deplasmanda kazandı
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01 Şubat 2024 22:02
CEV Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Ukrayna'nın SC Prometey ekibini deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın rövanşı 7 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

Salon: Mioveni

Hakemler: Tudor Pop (Romanya), Konstantin Yovchev (Bulgaristan)

SC Prometey: Sharhorodska, Milenkovic, Meliushkyna, Drpa, Melisa Ege Bükmen, Dorsman (Niemtseva, Vasylieva, Danchak, Khober, Maievska)

Eczacıbaşı Dynavit: Voronkova, Stevanovic, Elif Şahin, Gray, Jack-Kısal, Boskovic (Tuna Aybüke Özel, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Yasemin Yıldırım, Beyza Arıcı)

Setler: 15-25, 13-25, 16-25

Süre: 64 dakika (20, 22, 22)

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