Eczacıbaşı deplasmanda kazandı

CEV Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Ukrayna'nın SC Prometey ekibini deplasmanda 3-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın rövanşı 7 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.
Salon: Mioveni
Hakemler: Tudor Pop (Romanya), Konstantin Yovchev (Bulgaristan)
SC Prometey: Sharhorodska, Milenkovic, Meliushkyna, Drpa, Melisa Ege Bükmen, Dorsman (Niemtseva, Vasylieva, Danchak, Khober, Maievska)
Eczacıbaşı Dynavit: Voronkova, Stevanovic, Elif Şahin, Gray, Jack-Kısal, Boskovic (Tuna Aybüke Özel, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Yasemin Yıldırım, Beyza Arıcı)
Setler: 15-25, 13-25, 16-25
Süre: 64 dakika (20, 22, 22)
Karşılaşmanın rövanşı 7 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.
Salon: Mioveni
Hakemler: Tudor Pop (Romanya), Konstantin Yovchev (Bulgaristan)
SC Prometey: Sharhorodska, Milenkovic, Meliushkyna, Drpa, Melisa Ege Bükmen, Dorsman (Niemtseva, Vasylieva, Danchak, Khober, Maievska)
Eczacıbaşı Dynavit: Voronkova, Stevanovic, Elif Şahin, Gray, Jack-Kısal, Boskovic (Tuna Aybüke Özel, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Yasemin Yıldırım, Beyza Arıcı)
Setler: 15-25, 13-25, 16-25
Süre: 64 dakika (20, 22, 22)