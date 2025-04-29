Dzemaili: 'Conte kazanmak için Napoli'ye geldi'

Napoli'nin eski orta saha oyuncusu Blerim Dzemaili, takımın ligdeki durumuyla ilgili konuştu.



Dzemaili, "Napoli, ikinci olmak için değil, kazanmak için buraya gelen bir teknik direktöre sahip! Inter, güçlü bir kadroya sahip ancak üç maçta çok şey kaybettiler. Napoli bunu avantaja çevirdi ve böyle devam etmeliler. Artık her şey Napoli'nin elinde!" dedi.



34 haftası geride kalan İtalya Serie A'da Napoli, 74 puanla lider durumda bulunuyor. 71 puanlı Inter ise ligde ikinci sırada yer alıyor.



Napoli, ligin bir sonraki haftasında Lecce ile deplasmanda karşılaşacak. Inter ise sahasında Hellas Verona ile karı karşıya gelecek.



