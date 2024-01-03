Eski NBA yıldızı Dwight Howard, NBA'e geri dönüş umuduyla Filipinler'de oynamaya karar verdi.



The Athletic'ten Shams Charania'ya göre Howard, Filipinler merkezli Strong Group isimli ekip ile sözleşme imzalamayı planlıyor.



Anlaşmanın, 19 Ocak'ta başlayıp 28 Ocak'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nde sona erecek olan Dubai Uluslararası Basketbol Şampiyonası boyunca geçerli olacağı bildirildi.



Charania ayrıca Howard'ın tekrar NBA'de oynama umudunu sürdürdüğünü söyledi.



2023-24 sezonu öncesinde Golden State Warriors ile antrenman yapmış olan 38 yaşındaki oyuncu, son olarak 2021-22 sezonunda NBA'de forma giymiş ve 60 maçta 6,2 sayı, 5,9 ribaund ve 0,6 blok ortalamaları yakalamıştı.





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