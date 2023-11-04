Dusan Tadic: ''Kurban değil savaşçıyız''

Maçı değerlendiren Tadic, "Sakatlıklar var ama bu bahane değil. Bizler kurban değiliz, savaşcıyız. Hiçbir şeyi bahane olarak sunmayız. Takım karakterini sahaya koydu. 3-3 yapabilirdik.'' ifadelerini kullandı.

Tadic son olarak, ''Taraftar desteğini gösterdi. Bizim için kötü bir darbe oldu ama ayağa kalkacağız." dedi.