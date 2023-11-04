Dusan Tadic: ''Kurban değil savaşçıyız''

Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic, Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Dusan Tadic: ''Kurban değil savaşçıyız''
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04 Kasım 2023 22:18
Son güncelleme 04 Kasım 2023 22:20
Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası konuştu.

Maçı değerlendiren Tadic, "Sakatlıklar var ama bu bahane değil. Bizler kurban değiliz, savaşcıyız. Hiçbir şeyi bahane olarak sunmayız. Takım karakterini sahaya koydu. 3-3 yapabilirdik.'' ifadelerini kullandı. 

Tadic son olarak, ''Taraftar desteğini gösterdi. Bizim için kötü bir darbe oldu ama ayağa kalkacağız." dedi.

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