Dusan Tadic her zaman zirve formunda!

Fenerbahçe'nin 36 yaşındaki tecrübe abidesi Dusan Tadic, hem maç kaçırmıyor hem her maç skora etki etmeyi başarıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dusan Tadic her zaman zirve formunda!
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04 Mart 2025 09:28
Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic, son 8 sezonda hem gol hem asist sayısında çift haneli skora ulaşmayı başardı.

Ajax'tan yaşı sebebiyle ayrılan, Fenerbahçe'ye transferinde de yaşı en başta tartışma yaratan ancak sahaya çıktığı ilk günden bu yana tartışmaları bitiren Sırp yıldız, sarı lacivertli formayla geçirdiği iki sezonda 'double-double' yapmayı başardı.

Geçen sezon 16 gol ve 17 asist istatistikleri yakalayan Dusan Tadic, yazın Avrupa Şampiyonası'nda oynamasına ve dönüşünde inisiyatif alarak kendisine verilen izni yarıda bırakıp kampa katıldı. Sırp yıldız, bu sezon da henüz mart ayı başında olmamıza karşın 40 maça ulaştı.

Antalyaspor maçında da fileleri havalandırmayı başaran Tadic, 11 gol ve 13 asiste ulaştı. 

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