Dursun Özbek'ten köstebek avı

Kemerburgaz Tesisleri'ne gelenlerin kaydının tutulmasını isteyen Dursun Özbek, futbolculara da sosyal medya kısıtlaması getirdi. İçeriden bilgi sızdıranların bulunması konusunda özel çalışma başlattı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Dursun Özbek'ten köstebek avı
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12 Mart 2025 10:49
Son güncelleme 12 Mart 2025 10:50
Avrupa'dan elenen, Fenerbahçe ile arasındaki fark 4'e inen Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Kemerburgaz Tesisleri'ne çıkarma yapmış, bazı tedbirleri uygulamaya koymuştu.

Alanya galibiyetiyle karabulutlar dağılırken, Başkan Özbek disiplinden asla taviz vermiyor.

YÖNETİCILER KISITLANDI

Kemerburgaz'a giriş yasağı getiren Özbek, yöneticilerin futbolcularla konuşmasına kısıtlama getirdi, sadece belirlediği isimlerin takımla birlikte olmasına karar verdi. Torreira'nın doğum günü partisindeki fotoğrafların ortaya çıkması camiada rahatsızlık yaratmıştı.

PAYLAŞIMDA SEÇİCİ OLUN

Özbek futbolculardan sosyal medya kullanımlarına dikkat etmesini istedi. Özel hayatlarını deşifre eden paylaşımları yaparken seçici davranmalarını talep etti.

BİLGİ SIZDIRANLAR ARANIYOR

Son olarak içeriden bilgi sızdıranların bulunması konusunda kesin talimat verdi. 

 
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