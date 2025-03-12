Dursun Özbek'ten köstebek avı

Avrupa'dan elenen, Fenerbahçe ile arasındaki fark 4'e inen Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Kemerburgaz Tesisleri'ne çıkarma yapmış, bazı tedbirleri uygulamaya koymuştu.
Alanya galibiyetiyle karabulutlar dağılırken, Başkan Özbek disiplinden asla taviz vermiyor.
YÖNETİCILER KISITLANDI
Kemerburgaz'a giriş yasağı getiren Özbek, yöneticilerin futbolcularla konuşmasına kısıtlama getirdi, sadece belirlediği isimlerin takımla birlikte olmasına karar verdi. Torreira'nın doğum günü partisindeki fotoğrafların ortaya çıkması camiada rahatsızlık yaratmıştı.
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Özbek futbolculardan sosyal medya kullanımlarına dikkat etmesini istedi. Özel hayatlarını deşifre eden paylaşımları yaparken seçici davranmalarını talep etti.
BİLGİ SIZDIRANLAR ARANIYOR
Son olarak içeriden bilgi sızdıranların bulunması konusunda kesin talimat verdi.
Alanya galibiyetiyle karabulutlar dağılırken, Başkan Özbek disiplinden asla taviz vermiyor.
YÖNETİCILER KISITLANDI
Kemerburgaz'a giriş yasağı getiren Özbek, yöneticilerin futbolcularla konuşmasına kısıtlama getirdi, sadece belirlediği isimlerin takımla birlikte olmasına karar verdi. Torreira'nın doğum günü partisindeki fotoğrafların ortaya çıkması camiada rahatsızlık yaratmıştı.
PAYLAŞIMDA SEÇİCİ OLUN
Özbek futbolculardan sosyal medya kullanımlarına dikkat etmesini istedi. Özel hayatlarını deşifre eden paylaşımları yaparken seçici davranmalarını talep etti.
BİLGİ SIZDIRANLAR ARANIYOR
Son olarak içeriden bilgi sızdıranların bulunması konusunda kesin talimat verdi.