Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!

"1 KURUŞ BİLE DÜŞÜNÜLEREK HARCAMA YAPILDI"



Galatasaray, bir spor kulübüdür. Türk gençliğine sportif faaliyetlerde destek vermek üzere kurulmuş bir çınar. Olimpik sporların Türkiye'ye gelmesindeki öncü kulüp Galatasaray'dır. Galatasaray Lisesi'nden neşet etmiş bu kulüp sporların Türkiye'de sevilmesini sağlamıştır. Spor deyince futbol düşünmemek lazım. Birçok branşımız var. 2 bine yakın lisanslı sporcumuz var. Aşağı yukarı çok büyük sayıda, 15 bine yakın da eğitim gören sporcu çocuklarımız var. Herkesin merak ettiği futbolun popülaritesine bağlı olarak son transfer döneminde yapılan transferler ve maliyetleri, Galatasaray'a nasıl bir yük getirdiği konusunda üyelerimizin endişeleri var. Haklı olabilirler. Bu toplantının amacı endişe edecek herhangi bir şeyin olmadığını söylemektir. Galatasaray'ın 1 kuruşu bile düşünülerek transfer harcamaları yapıldı.



"GALATASARAY'IN GELECEĞİ İÇİN ÖDEDİK"



Transfer dönemi, futbol kulüplerinin en hararetli geçen dönemidir. Bu döneme maalesef biraz geç başladık. Seçimlerin ertelenmesine bağlı olarak faaliyet için önümüzde 60 günlük bir süre vardı. Diğer takımlar transfer faaliyetlerine çok daha erken başlıyorlar. Bizimse böyle bir süremiz yoktu. Aynı Ada'da çok kısa sürede yaptığımız başarılı operasyon gibi, transfer döneminde de kısa sürede çok başarılı bir dönem geçirdik. Kısa bir mukayese yapmak gerekirse; geçen sene bonservis olarak yaklaşık 28 milyon euro harcanmış. Bu dönemde ise 26 milyon euro harcamışız. Bu 26 milyon euro'nun içinde bu sene yeni gündeme gelen 21 yaş altı futbolcuların transferi de söz konusu. 21 yaş altı transfer ne demek? Futbol takımının geleceğini imar etmektir. Çok önemli. En büyük yatırımı burada yaptık. İki futbolcu aldık 21 yaş altı. Ross ve Yusuf Demir. Bunların ikisine 7 milyon 750 bin euro bonservis ödedik. Galatasaray'ın geleceği için ödedik. Demek ki yaptığımız transferlerden 21 yaş altını çıkarınca 18 milyon euro diğer transferler için bonservis harcamışız.



"BU KADAR YILDIZ GALATASARAY'I TERCİH EDİYORSA..."



18 milyon euro diğer mukayese kabul edecek harcamadan, bazı oyuncuları da sattık. Buradan da 12.5 milyon euro transfer satışı yaptık. Onu da çıkarınca 5.5-6 milyon euro'ya muazzam transferler yaptık. 26 oyuncu gitti takımdan, 13 yeni futbolcu geldi. İki tane 21 yaş altı oyuncumuzu çıkarınca, diğerleri de Avrupa'nın en önemli takımlarından transfer edilmiş futbolcular. Dünya yıldızı olarak ifade edeceğimiz oyuncular Porto, Arsenal, Napoli, Manchester United, Benfica, Paris Saint-Germain kulüplerinden oyuncular alındı. Benim bildiğim hiçbir tarihte Galatasaray'a bu kadar yıldız transferinin olduğu bir dönem hatırlamıyorum. Bu kadar yıldız futbolcu, Avrupa kupalarında yokken alındı. Bu kadar yıldız Galatasaray'ı tercih ediyorsa... Hangi bedelle? Demin ifade ettim. 5.5-6 milyon euro'luk bedelle. İki 21 yaş altı kardeşim yatırım harcamamızdır.



"AVRUPA BASINI GÜNLERDİR BAHSEDİYOR"



Transferlerimiz o kadar ses getirmiştir ki, Avrupa basını günlerden beri bunlardan bahsediyor. Hatta, geçtiğimiz günlerde Le Figaro gazetesi başlık atıyor, 'Galatasaray'ın transferleri, Tuchel'in gönderilmesini bile gölgede bıraktı' diyorlar. Gündem Galatasaray'ın transferleri oldu. Burada büyük bir başarı var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta Erden Timur kardeşim. Florya'da çalışan değerli ekibimize defalarca teşekkür ediyorum. Çok sıkı, çok güzel bir çalışmanın ürünü olan bir transfer sezonu geçirdik.



"TRANSFERLERİMİZİN DEMOSU DÜN GÖRÜLDÜ"



Ne kadar isabetli transferler yaptığımızın demosu dün görüldü. Oyuncular sahaya çıktı.



"ALLAH AŞKINA DİKKATE ALIN, GÖREREK YORUM YAPIN"

Transferini yaptığımız oyunculardan en önemli oyunculardan bir tanesi Icardi. Maaşı 750 bin euro. Ücretine katkı verdiğimiz kısım bu. 20 gol atarsa 75 bin euro bonusu var. Puan başına, maç başına bonus söz konusu değil. Maç kazanıldığında vereceğimiz bonus, 3 bin euro. Allah aşkınıza tüm bunları dikkate alın, görerek yorum yapın.



"BİZİ TERCİH ETMESİNİN ÇEŞİTLİ SEBEPLERİ VARDIR"



Icardi, PSG'nin oyuncusudur. Bizde kiralıktır. Galatasaray'ı tercih etmesinin çeşitli sebepleri vardır. En başta gelen sebep marka değeridir. Onun için PSG de Icardi'nin Galatasaray'da oynamasının uygun olacağını, başarısının devam edeceğini düşünerek bizle bu anlaşmayı yapmıştır.



"DROGBA, SNEIJDER BU KADAR UYGUNA GELMEDİ"



Sadece Icardi değil, yaptığımız tüm transferler Avrupa'da oynayan önemli oyunculardan oluşuyor. Geçmişte Drogba, Sneijder, Hagi gibi yıldızlar geldi ancak bu kadar uygun maliyetlerle gelmediler. Maaşlar açısından Galatasaray lehine farklılıklar var. Her kuruşun hesabını yaptık. En faydalı olacak futbolcuları aldık. Hem ileriye dönük yatırım yaptık, hem de takımı güçlendirdik.



"SADECE BİR OYUNCUYA İMZA PARASI VERDİK"



Sadece 1 oyuncuya imza parası verdik; Dries Mertens. O da 1 milyon euro küsür, 1 milyon 100-200 bin euro civarında. Onun dışında da kimseye vermedik.



"ÇOK FAZKA BİR ARTIŞ GÖSTERMEDİK"



Geçen sene maaşların toplamı 28 milyon 600 bin euro. Bu sezon da 29 milyon 300 bin euro mertebesinde. Çok fazla bir artış göstermedik. Yaklaşık aynı rakamları tutmak suretiyle.



"GALATASARAY SAHADA ARTIK KEYİF VERİYOR"



60 günlük faaliyet içinde, her olay bir sonraki olayın hazırlayıcısı oluyor. Biz transfere Abdülkerim ile başladık. Konya'dan transfer ettik. Orada başarılı bir hamle yaptık. Ekip çalışması çok güzel gidiyor. O da önemli bir transferdi. Çekişme de vardı bu transferde. Biz başardık. Kademe kademe diğer transferle giderken ekip çalışması yapınca yanılgı mümkün değil. Her transfer, bir sonraki transfer için bizi kuvvetlendirdi. Hakikaten de güzel bir takım olduk. Umarım, kazasız, belasız, sakatlıksız bir şekilde sezonu tamamlarız. Galatasaray sahada artık keyif veriyor.



"EMEK VAR İŞİN İÇERİSİNDE"



Abdülkerim'den başlayan transfer dönemi, Yusuf Demir ile bitti. Her transfer bizi bir sevinç yumağı haline getirdi. 1 günde yapılan transferler değil bunlar. Emek var işin içerisinde. Erden kardeşim, bu konuda scout ekibiyle, hocayla, diğer ekip arkadaşlarıyla beraber gece 3'lere 4'lere kadar çalıştı. Problem mi var atla uçağa İspanya'ya, İtalya'ya git. İşin yakın takibi sonucunda gelinen bir durum bu.



"G.SARAY'IN KURUŞUNUN HESABINI YAPTIK"



Dünya yıldızı futbolcuları ekibimize kattık. Galatasaray'ın kuruşunun hesabını yaptık. Maaş skalasını çok oynatmadan bir takım kurduk. Bonserviste de yatırım harcaması yaptık. 7 milyon 750 bin euro. İleride Galatasaray'a katkılar verebilecek oyuncular. Gönderdiğimiz, sattığımız futbolculardan harcadığımız parayı çıkarınca 5.5 milyon euro maliyetle bu takım bu hale geldi. Maaş yükü aynı. Bonservis harcaması 5.5-6 milyon euro. 2017'deki dönemde harcadığımız bonservis 40 milyon euro, sattığımız 20 milyon euro. Ancak, o dönem euro daha düşüktü. Bundan önceki dönemde 28 milyon euro harcanmış.





"SPORTİF BAŞARI, EN ÖNDE GELEN AMACIMIZ"



Biz seçilirken yaptığımız toplantılarda hep şunu söyledik; Galatasaray bir spor kulübüdür doğru. Sportif başarı en önde gelen amacımız. Aynı zamanda mali bağımsızlığımı kazanmamız için yapmamız gerekenler var dedik.



MECİYEKÖY BİNASI KONUSU



Mecidiyeköy binası, rahmetli Duygun Ağabey döneminde gündeme geldi. Bana bu görevi verdi. Mecidiyeköy arazisinin nasıl değerlendirilmesi gerektiğini yönetmemi istedi. İnşaata başladık. Kabası bitmiş, cephesi kapatılmıştı. Bugünkü seviyeye geldi. Sonraki 5 yılda herhangi bir faaliyette bulunulmadı. İstanbul'un en önemli bölgesinde olan bu binanın ekonomik getirisi yüksek olacaktır. Bu gayrımenkulün geliştirilmesi amacıyla seçilmeden önce konuşuyorduk. Bu binanın geliştirmesini yaptık. Buna Erden Timur kardeşim büyük destek verdik. Geliştirmeyle ilgili bilgi vermek istiyorum.



"G.SARAY, 1 MİLYAR TL'YE YAKIN PARA KAZANACAK"



Bugünkü ekonomik getirisi açısından daha önce otel olarak inşa ettiğimiz binayı rezidansa çevirdik. Bugün bölgenin ekonomik değeri itibarıyla rezidansa çok uygun, çok talep var. Galatasaray'a getirisi süratli olacak. 160 parça satılabilir irtifaklandırılmış daire var. Bunların 2 kategoride satışı olacak. Hem yerliye, hem yabancıya satışı olacak. Bir ihale açtık. İhale komisyonunun seçtiği yabancıya satış organizasyonu yapacak bir firmayla anlaştık. İhaleyi kazanan firmayla sözleşme yapmak üzereyiz. Galatasaray, bu binadan 1 milyar TL'ye yakın para kazanacak. Alt katta Büyükdere Caddesi'ne cephe 5 tane ticari alan var. Bunları satışa koymadık. Bunları Galatasaray'ın mülkiyetinde tutarak kira gelirinin esas olmasını sağlayacağız. SÖYLEDİĞİMİZ FAALİYETLERİ TAMAMLAMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"



Sportif AŞ'de UEFA'nın bizden talep ettiği sermayenin artışı konusu var. Hepsini bir arada düşünüyoruz. Bir karar vereceğiz. Sermaye artışı olabilir, başka finansal araçlar için kullanılabilir. Galatasaray için en doğru şekilde değerlendirmek üzere çalışıyoruz. Mecidiyeköy'ün atıl kalması iyi değildi. Söylediğimiz faaliyetleri tamamlamayı düşünüyoruz. Birinci projemiz buydu.



"ADA'NIN, G.SARAY'IN TAPUSUNA GEÇMESİ ÖNEMLİYDİ"



Galatasaray Adası, 1957 yılında satın alındığında ortadaki yaklaşık 2.500 metrekarelik alan Galatasaray'ın tapulu malı. Bunun dışında sağında ve solunda Milli Emlak'ın, yani Hazine'nin. Senelik ecrimisil ödemek suretiyle Galatasaray'da kalmış. Biz seçildikten sonra birçok gelişmeler oldu. Galatasaray ismiyle tanınan bu adanın, Galatasaray'ın tapusuna geçmesi önemliydi. O konuda yönetimle beraber faaliyet sürdürdük. Milli Emlak'taki bu 2 bölümün 30 yıllık üst kullanım hakkı tapusunu aldık. Yaklaşık 4 bin metrekare civarında olan bölgenin tapuları. Üst kullanım hakkı tapusu önemlidir. Gayrımenkul hakkı tapusundan farkı yoktur. Bu tapuları aldıktan sonra proje geliştirme şansınız oluyor. Aksi takdirde proje yapma hakkınız yok. Tapu alındıktan sonra harekete geçtik.



"G.SARAY'A YAKIŞIR BİR İŞ ÇIKARILDI"



Galatasaray Adası'nın hizmete açılması için çalışmalarda emeği geçen birçok arkadaşım var. Bütün ekibini, bütün gücünü yönelten Erden Timur kardeşim var. Çok başarılı bir iş çıkardılar. Ada'nın bu hale gelmesi için yönetim cebinden harcayacak. Bunun sözünü verdik. Bu konuda da değerli ikinci başkanım Metin Öztürk, Dikran Gülmezgil ve diğer katkıda bulunan yönetimdeki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Galatasaray'a yakışır bir iş çıkarıldı.



"G.SARAY'DA EKSİK OLAN BİR ŞEY VAR; SEVGİ İKLİMİ"



Verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Galatasaray'ın Avrupa bölgesindeki buluşma noktası olan bir yeri açmak önemliydi. Seçim döneminde defalarca söyledim. Galatasaray'da eksik olan bir şey var; sevgi iklimi. Bu sevgi iklimini yaratalım. Galatasaray'da barışma eksik, yaratalım. Bir araya gelmenin, beraber olmanın gereğine vurgu yaptık. Ada, bu amaca hizmet eden önemli bir faktör. Oraya gelen herkes arkadaş, dost.



"BAKAN İLE GÖRÜŞTÜM"



Kemerburgaz'daki arazinin 30 yıllık üst kullanım hakkı tapusunu aldık. Bu tapuyu aldığınız zaman, burada proje yapmanıza yol açıyor. İmar durumunu çıkardık. Daha önceki başkanlık döneminde uygulamayı düşündüğümüz projelerimiz hazırdı. İnşai faaliyetlerimize başladık. Zemin düzeltmeleri yaptık, zemin etüdü yapılıyor. Bu etüde bağlı statik projelerin yapılması söz konusu. Çok kısa süre sonra Eyüpsultan Belediyesi'ne ruhsat başvurusunda bulunacağız. İnşaatı iki fazda düşünüyoruz. Bu projeyi biz yaklaşık 5 sene evvel yaptırmıştık. İki ana yerleşkemiz var. A takım binası ve akademi binamız var. Toplamda bu iki parçanın yüzölçümü 102 dönüm. Ormana ait bir arazi var ortada. Bunun müracaaatını yaptık, bize tahsis edecekler. İstanbul Orman Müdürlüğü'ne başvurduk. Bu adanın etrafında bir mesire alanı var. Buranın da Galatasaray Kulübü'ne tahsis etmeleri için müracaatımızı yaptık. Ankara'da Sayın Bakan ile görüştüm. Bunu alınca sizlere müjdeleyeceğim.



"BÜYÜK KATKI VERENLER VAR"



Birinci fazda, A takım binasını yapıp birkaç sahayla hemen hizmete açma planımız var. Bunun sebebi şu; Florya'daki projeyi yapabilmemiz için a takımı oradan deplase etmemiz lazım. Florya projesi de iki faz. Bu bize, hem mali yükün zamanlaması açısından bir avantaj sağlayacak. Büyük katkı veren arkadaşlar var buraya.



"A TAKIMI KEMERBURGAZ'A ALMAK İSTİYORUZ"



"Kemerburgaz'a yakında başlayacağız. Takribi 6-8 ay gibi. Gelecek sezon A Takımı, Kemerburgaz'a almak istiyoruz. Kaybedecek vaktimiz yok. Zaman kaybına tahammülümüz yok. Buradaki tesisin hayata geçmesi gerek. Finansal olarak birçok alternatifimiz var. Üyelerin katkısı bir tarafa... İnsanlar yarış içerisinde katkı vermek için."



"GÖRÜŞ BİRLİĞİ SAĞLANDI"



Florya'da bir kısım Galatasaray'ın tapulu malı. Bir kısmı da Emlak Konut'un tapulu malı. Bugün itibarıyla yaptığımız görüşmelerde, Emlak Konut'tan kendi tapularında olan kısmın bize satılması için bir mutabakatımız var. Değerli Bakanım Murat Kurum ve Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmelerimiz var. Buranın Galatasaray'a satılması, Galatasaray kulübünün bütünü burada inşai faaliyete başlaması için görüş birliği sağlandı.



"400 MİLYON LİRA FAİZ ÖDEYEN BİR KULÜP..."



Özellikle bir konuya işaret etmek istiyorum. Hem Ada'da, hem Florya'da Cumhurbaşkanımız ve Bakanımız Murat Kurum büyük katkılar verdi. Mali bağımsızlığa kavuşmak üzere yapacağımız her faaliyette Florya'nın büyük önemi var. Buradan büyük bir fon sağlamak mümkün. 100 bin metrekareye yakın satılabilecek alan çıkıyor. Burada metrekare değeri aşağı yukarı 85-90 bin lira. İnşaat maliyeti 20-25 bin lira mertebesinde. Bu rakamlar bugün böyle. Önümüzdeki dönemlerde de belli oranlarda artış sağlayacaktır. Buradan yaratılacak hacmin fonu çok büyük. Kılına dokunmadan bu fonun, Bankalar Birliği anlaşması çerçevesinde... Mecidiyeköy'den gelecek fon, Riva'dan gelecek fon, Florya'dan gelecek fonu üst üste koyunca büyük bir rakam ortaya çıkıyor. Bu rakamın evvela gideceği yer Bankalar Birliği'ndeki kredinin ana parasının kapatılması. Hemen derhal tasfiye edilmeli. Günde 1.2 milyon TL faiz ödüyoruz. Yıllık yaklaşık 400 milyon lira. 400 milyon lira faiz ödeyen bir kulüp, sürdürülebilir sportif başarı sağlayamaz.



"HAYATA GEÇİRECEĞİMİZ PROJELER VAR"



Bu projeler bizim kısa dönem itibarıyla hayata geçireceğimiz projeler. Bunun dışında projelerimiz var. Kapalı salon projemiz var. Ruhsatını geçmişte aldım ama hayata geçmedi. Ayrıca, Galatasaray'a yeni araziler kazandırmak üzere projelerimiz var. Riva nasıl umudumuz olmuşsa senelerce, Galatasaray'a yeni Rivalar kazandırmak üzere yaratacağımız fondan ayrılacak paylar var. Sadece İstanbul değil, tüm Türkiye'de. Ege bölgesinde altyapı tesisleri düşünüyoruz. Ticari anlamda da arsa edindirmeyi düşünüyoruz.



