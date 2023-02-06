Dursun Özbek: "G.Saray olarak elimizden geleni yapacağız"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün oluşturduğu yardım toplama merkezinde açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dursun Özbek: 'G.Saray olarak elimizden geleni yapacağız'
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06 Şubat 2023 18:33
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, NEF Stadyumu'nda kurulan yardım toplama merkezinde açıklamalarda bulundu.

Özbek yaptığı açıklamada; "Bütün Türk Milleti'ne geçmiş olsun. Allah bir daha böyle bir şeyi göstermesin. Galatasaray olarak elimizden gelen her şeyi depremzedelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Ekibimiz hemen bölgeye intikal edecek. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Ailelerine Allah sabır versin. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yardımları bölgeye hemen ulaştıracağız. Ekibimiz bölgeye intikal edecek. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Ailelerine Allah sabır versin. Bu yaraları sarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

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