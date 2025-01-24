Dünya Yelken Federasyonu'nda Türkiye'den 8 isim

Dünya Yelken Federasyonunda Türkiye'den 8 kişi görev yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dünya Yelken Federasyonu'nda Türkiye'den 8 isim
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24 Ocak 2025 20:05

Dünya Yelken Federasyonunda görev yapacak Türk isimler açıklandı. 

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, Türk yelkenciliğine önemli katkılan bulunan isimlerin Dünya Yelken Federasyonun stratejilerini belirleyen komitelerine atandığı belirtildi.

Açıklamada; Pınar Coşkuner Genç, ⁠Haluk Suntay, ⁠Ayşe Aylin Suntay, Tayfun Erey, Alican Kaynar, ⁠Dinçer Ceribaş, ⁠Orhan Refik Gorbon ve Özgür İnam'ın Dünya Yelken Federasyonun komitelerinde yer alacağı kaydedildi.

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