Dünya Yelken Federasyonunda görev yapacak Türk isimler açıklandı.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, Türk yelkenciliğine önemli katkılan bulunan isimlerin Dünya Yelken Federasyonun stratejilerini belirleyen komitelerine atandığı belirtildi.
Açıklamada; Pınar Coşkuner Genç, Haluk Suntay, Ayşe Aylin Suntay, Tayfun Erey, Alican Kaynar, Dinçer Ceribaş, Orhan Refik Gorbon ve Özgür İnam'ın Dünya Yelken Federasyonun komitelerinde yer alacağı kaydedildi.
Dünya Yelken Federasyonu'nda Türkiye'den 8 isim
Dünya Yelken Federasyonunda Türkiye'den 8 kişi görev yapacak.
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24 Ocak 2025 20:05
Dünya Yelken Federasyonunda görev yapacak Türk isimler açıklandı.
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