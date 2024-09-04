Dünya rekorunu geliştirmek istiyor

Dünya rekortmeni Şahika Ercümen, yeni bir rekor hedefliyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Dünya rekorunu geliştirmek istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Eylül 2024 16:17
Dünya serbest dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, yeni bir dünya rekoruna imza atmak istediğini bildirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kaş ilçesinde düzenlenen 2024 Serbest Dalış (açık su) Outdoor Büyükler Türkiye Şampiyonası, Gençler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası ile milli takım seçmelerinde 3 altın madalya kazanan Şahika Ercümen, şampiyonanın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti.

Başkan Böcek'e desteklerinden dolayı teşekkür eden Ercümen, antrenmanlarının büyük bölümünü Antalya'da yaptığını belirtti.

Bir kentin spora ve sporcuya destek vermesinin çok anlamlı olduğunu aktaran Ercümen, "Yeni sporcular yetiştirmek adına Antalya'da birtakım çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki sezon Antalya bölgesinde yeni bir dünya rekoruna imza atmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Şahika Ercümen'in başarılarıyla gurur duyduklarını, destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery