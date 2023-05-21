Dünya Kupası'nın 1. etabı tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Bisiklet Fest kapsamında UCI Dağ Bisikleti (MTB) Eliminator Dünya Kupası'nın birinci etap yarışları gerçekleştirildi.



Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde başlayan yarışlara, 17 ülkeden 50 sporcu katıldı. Vadi içerisinde hazırlanan özel parkurda sporcular, 700 metre boyunca çeşitli engelleri aşarak zamana ve birbirlerine karşı yarıştı.



Eleme usulü yapılan çeyrek final, yarı final ve final yarışları sonucunda elit erkeklerde, son dünya şampiyonu Fransız Titouan Ganier birinci, Alman sporcu Simon Gegenheimer ikinci, Fransız Quentin Schrotzenberger ise üçüncü oldu.



Elit kadınlarda ise Alman Marion Fromberger birinci, Hollandalı Annemoon van Dienst ikinci, Hollandalı Didi de Vries ise üçüncülüğü elde etti.



Seyircilerin ilgi gösterdiği yarışların sonunda çekilişle bisiklet hediye edildi.



