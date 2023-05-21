Dünya Kupası'nın 1. etabı tamamlandı

Sakarya'da gerçekleşen UCI Dağ Bisikleti Dünya Kupası'nın ilk etabını Titouan Ganier erkeklerde 1. bitirirken, kadınlarda Marion Fromberger 1. oldu

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Dünya Kupası'nın 1. etabı tamamlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Mayıs 2023 17:40
Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Bisiklet Fest kapsamında UCI Dağ Bisikleti (MTB) Eliminator Dünya Kupası'nın birinci etap yarışları gerçekleştirildi.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde başlayan yarışlara, 17 ülkeden 50 sporcu katıldı. Vadi içerisinde hazırlanan özel parkurda sporcular, 700 metre boyunca çeşitli engelleri aşarak zamana ve birbirlerine karşı yarıştı.

Eleme usulü yapılan çeyrek final, yarı final ve final yarışları sonucunda elit erkeklerde, son dünya şampiyonu Fransız Titouan Ganier birinci, Alman sporcu Simon Gegenheimer ikinci, Fransız Quentin Schrotzenberger ise üçüncü oldu.

Elit kadınlarda ise Alman Marion Fromberger birinci, Hollandalı Annemoon van Dienst ikinci, Hollandalı Didi de Vries ise üçüncülüğü elde etti.

Seyircilerin ilgi gösterdiği yarışların sonunda çekilişle bisiklet hediye edildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery