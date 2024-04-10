Dünya Atletizm Birliği, olimpiyatlarda para ödülü vereceğini açıkladı

Dünya Atletizm Birliği, Paris 2024 Olimpiyatları'ndan başlamak üzere altın madalya alan sporculara 50 bin dolar para ödülü vereceğini duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Dünya Atletizm Birliği, olimpiyatlarda para ödülü vereceğini açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Nisan 2024 16:56
Dünya Atletizm Birliği (World Athletics), Fransa'nın başkenti Paris'te bu yaz düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan sporculara ödül vereceğini duyurdu.

Birlikten yapılan açıklamada, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek oyunlar için 2,4 milyon dolarlık ödül paketinin hazırlandığı ve altın madalya kazanan sporculara 50 bin dolar para ödülü verileceği kaydedildi.

Bu uygulamayla birliğin olimpiyatlarda para ödülü veren ilk uluslararası federasyon olarak tarihe geçeceğinin vurgulandığı açıklamada, Los Angeles 2028'de ödül paketinin gümüş ve bronz madalya kazanan sporcuları da kapsayacak şekilde genişletileceği belirtildi.

Paris 2024'te toplam 48 atletizm etkinliği olacak. Bayrak yarışlarında altın madalya kazanan takımlar, ödülü sporcu sayısına bölecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery